عطوان: مستعدون لخطف اللقب

دوليه

حذر لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان، جماهير بلاده من سلوك مخيف قبل مواجهة عمان اليوم في المباراة النهائية. وأكد عطوان في مؤتمر صحافي على هامش النهائي المرتقب إنه يجب على جماهير العراق ألا تكرر الاحتفالات باستخدام الأسلحة النارية، بعدما تسبب ذلك الأمر في تعكير أجواء عبور قطر في نصف نهائي كأس الخليج. وعن مواجهة عمان صرح: «عيوننا ترنو إلى اللقب فقط، وهذا هدفنا منذ بداية مشوارنا بالبطولة». وأضاف: «المباراة مع عمان صعبة، لكننا في أتم الجهوزية لخطف اللقب، سنعمل على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار». وتابع: «المدير الفني كاساس يعد الـ 23 لاعبا أساسيين، وفي كل المباريات لا نعرف من سيلعب سوى قبل انطلاق المواجهات بدقائق». وأوضح: «نمتلك عناصر مؤثرة وقادرة على إسعاد الجماهير العراقية، ونعمل على استغلال الفرص لكسب اللقاء والبطولة الخليجية الغائبة عن خزائنها منذ سنوات طويلة». وأتم: «وصلتنا رسائل من عوائل حادثة الناصرية، ونحن عازمون كلاعبين على تحقيق اللقب وإهدائه لهم».