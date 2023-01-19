الفلبين توقف 10 مضيفات بتهمة «تهريب البصل»

الاخيرة

لجأ أفراد طاقم الخطوط الجوية الفلبينية الى «تهريب البصل بعدما ارتفعت أسعاره في بلادهم لتتجاوز أسعار الدجاج ولحم البقر، إلا أن أمرهن انكشف وأحيل 10 منهن للتحقيق.

وذكرت تقارير إعلامية في الفلبين أن طاقميْ رحلتي الرياض - مانيلا، ودبي - مانيلا يواجهون التحقيق بتهمة تهريب منتجات زراعية بعد أن حاولوا إدخال ما يقارب 27 كليوغراما من البصل، و10 كيلو غرامات من الليمون.

وذكرت المعلومات أنه تم إيقاف الطاقم يوم الجمعة الماضي في مطار نينوي إكينو الدولي بالفلبين وتمت مصادرة المنتجات من قبل موظفي الجمارك، ويتوقع أن يتم إعلان العقوبات المفروضة عليهم نهاية الأسبوع الحالي. وأعلنت الجمارك الفلبينية في مطار نينوي أكينو الدولي، عن ضبط منتجات زراعية لدى 10 مضيفات طيران «مستوردة بشكل غير قانوني من دبي والرياض. وارتفعت أسعار البصل خلال الشهر الحالي بشكل صاروخي من دولارين ونصف إلى 11 دولارا للكيلو غرام الواحد، وهو أعلى كلفة من سعر الدجاج بنسبة 25% و50% من سعر اللحم البقري. وتجاوزت كلفة كيلوغرام البصل الحد الأدنى للأجر اليومي للعمل في الفلبين. وأشارت تقارير إلى أن أسباب ارتفاع أسعار البصل تعود الى التضخم العالمي وتعرّض الفلبين لإعصارين شديدين في أغسطس وسبتمبر 2022 ما أدى إلى تدمير المحاصيل إضافة لإنتاج المزارع كميات قليلة من البصل.

