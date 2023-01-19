رغم فوائدها.. لا تبدأ يومك بتناول الفواكه

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تلعب الممارسات الغذائية الصحية دوراً رئيساً في تزويد جسم الانسان بعناصر الطاقة الضرورية التي يحتاجها يومياً للقيام بوظائفه بشكل سليم. ولتحقيق أقصى استفادة من الطعام الذي نتناوله، ينبغي على الفرد معرفة أن الممارسات الصحية، لا تتعلق فقط بتناول الطعام المفيد والمغذي، بل أيضاً في اختيار التوقيت المناسب لتناول هذه الأطعمة. ولعل الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون، هو أنهم يبدؤون نهارهم بتناول أنواع محددة من الأطعمة المفيدة، دون إدراكهم أن تناولها على معدة فارغة قد يتسبب لهم باضطرابات. وقالت اختصاصية التغذية، نايلا أبي أنطون، في حديث لقناة «سكاي نيوز»: إن على الفرد أن يتعلم كيفية الاستفادة من الطعام الذي يتناوله، وخاصة عندما تكون المعدة فارغة في الصباح الباكر، حيث يمكن أن يتحول أي طعام مفيد نتناوله في هذا التوقيت الى مصدر للاضطرابات، مشددة على أن أفضل طريقة لبدء اليوم هو شرب كوب من الماء. وبحسب أبي أنطون فإنه في حين يبدو أن تناول الفواكه على معدة فارغة خيار صحي، إلا أن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجوافة، تزيد من إنتاج الحموضة في المعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب وقرحة في المعدة، مشيرة إلى أن الجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز الموجودة في مثل هذه الفواكه، يمكن أن تبطئ الجهاز الهضمي إذا جرى تناولها على معدة فارغة. وعصائر الفاكهة قد تكون خياراً جيداً للنظام الغذائي، ولكنها تبقى مليئة بسكر الفواكه حيث إن تناولها على معدة فارغة قد يتحول إلى عبء على البنكرياس، إذ يمكن أن يؤثر السكر سلباً على الكبد، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أنواع الحلويات التي لا يجب تناولها على معدة فارغة بعد الاستيقاظ، لأن البنكرياس لا يستطيع إنتاج كميات كافية من الأنسولين في الصباح، ما يتسبب بارتفاع مستويات السكر في الدم. وشددت أبي أنطون على أن لبن الزبادي هو أحد أكثر الأطعمة أهمية كونه مصدر ممتاز للبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات سهلة الهضم، ولكن تناوله على معدة فارغة، يجعل من فوائد بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة فيه غير فعالة بسبب ارتفاع حموضة المعدة، ولذلك فإنه ينصح بعدم تناوله على معدة فارغة.