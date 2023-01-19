السعودية: تواصلنا مع إيران ونؤمن بالحوار لإنهاء الخلافات

عربيات ودوليات

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة تواصلت مع إيران وتؤمن بالحوار معها لإنهاء الخلافات.

جاء ذلك في كلمة للوزير بن فرحان خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية بمشاركة وزراء خليجيين ومسؤولين أميركيين وأوروبيين.

وأضاف الوزير السعودي: «نؤمن بالحوار مع إيران لإنهاء الخلافات، والتركيز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لطهران بأن هناك مسارات للاتفاق».

وتابع: «تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريقة للحوار»، مشيراً إلى أن بلاده تحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع وتركز على التنمية.

وشدد بن فرحان على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.

وفي 13 يناير الحالي، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات صحافية من لبنان، أن هناك اتفاقاً إيرانياً سعودياً في قمة بغداد الأخيرة على الحوار المشترك بما يؤدي في نهاية المطاف لعودة العلاقات الثنائية.

وشدد عبد اللهيان على أن طهران «لم تبادر لأن تكون سبّاقة لقطع العلاقات مع أي بلد إسلامي، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية».

يشار إلى أن السعودية وإيران عقدتا 5 جولات تفاوضية في بغداد بوساطة عراقية، وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في ديسمبر الماضي، أن الطرفين قد يعقدان جولة سادسة.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال وزير الخارجية السعودي، إن «الاستقرار أمر أساسي لضمان أمن الطاقة».

وأضاف: «المملكة مع التحول للطاقة النظيفة لكن ذلك سيستغرق عقوداً، وقد استثمرنا 200 مليار دولار في الطاقة المتجددة».

ولفت إلى أن بلاده تعمل من أجل استقرار أمن الطاقة العالمي، لافتاً إلى أن «تحالف «أوبك+» واجه تقلبات السوق وعمل لصالح المنتجين والمستهلكين».

وحول العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد بن فرحان أن السعودية لديها شراكة قوية مع واشنطن، إلا أنه استدرك قائلاً: «في بعض الأحيان يكون هناك خلافات في الرأي بين الدولتين».

وبشأن التطور الاقتصادي في السعودية، أكد الوزير بن فرحان، أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نمواً خلال العام الحالي 2023.

وفي أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، في 11 يناير الجاري، رفع البنك تقديراته لنمو اقتصاد السعودية في العام 2022 إلى 8.3%، فيما قال إن اقتصاد المملكة سينمو 3.7% في العام الحالي.

