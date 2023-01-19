الرياض: لا منح ومساعدات مباشرة دون شروط بعد الآن

عربيات ودوليات

دافوس - الوكالات: أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، امس أن المملكة ستغير طريقة تقديم المساعدات فيما يتعلق بتقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

وأضاف الجدعان خلال مشاركته في منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي في سويسرا «اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك». وأشار إلى أن «السعودية تحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات».

وتابع الوزير السعودي «نحن في حاجة لأن نشهد إصلاحات. نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم». وأوضح الوزير السعودي أن التضخم بعام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتها الاستباقية.

وأردف «أننا كنا من الأوائل بتوقع أزمة التضخم العالمية، وتعاملنا معها مبكرا». كما أكد أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا، قائلا: «أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد».

