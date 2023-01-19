أوروبا تؤكد موقفها من الأقصى بـ«زيارة دبلوماسية»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة– الوكالات: زار ممثلون وقناصل من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى المسجد الأقصى صباح امس للتأكيد على الموقف الأوروبي بضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، وذلك في ظل مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين بمدينة نابلس. والتقى الوفد الذي زار الحرم القدسي برئاسة ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين بورغسدورف مسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية.

ويهدف الوفد الأوروبي من زيارته إلى التأكيد على أهمية احترام الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في القدس، وضرورة تفادي أي أفعال من شأنها تصعيد الموقف في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

من جهته قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تقف ضد أي جهود لتغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن منع شرطة الاحتلال السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي من دخول المسجد الأقصى.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته ضبطت أسلحة وذخيرة خلال المداهمات، وإن قوات عسكرية داهمت منازل عدة في مناطق متفرقة وعبثت بمقتنياتها واقتادت المعتقلين إلى معسكرات للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

الى ذلك أكدت مصادر إسرائيلية وأميركية أن وفدا من الكونغرس الأميركي سيزور إسرائيل قريبا وأنه طلب عدم إشراك ممثلين عن حزبي «عظمة يهودية» و«الصهيونية الدينية» من أقصى اليمين اللذين يشاركان في الائتلاف الحكومي الجديد. ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن السيناتور الديمقراطية جاكي روزين أخبرت الحكومة الإسرائيلية أنها لا تريد أن يلتقي وفد الكونغرس المكون من الحزبين والذي ستقوده بنفسها إلى إسرائيل أيَّ عضو من حزبي اليمين المتطرف الإسرائيليين.

كما أوردت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الخبر، وقالت إن روزين، والتي وصفتها الصحيفة بأنها داعمة لإسرائيل، طلبت عدم الالتقاء بأي من أعضاء الحزبين.

ويقود حزب «عظمة يهودية» وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أما حزب الصهيونية الدينية فيترأسه وزير المالية بتسيلئيل سموتريتش، ويشغل الحزبان المتطرفان 15 مقعدا في الكنيست.

