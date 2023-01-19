السفير الأردني يتجول في الأقصى بعد «اعتراض طريقه»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: تجول السفير الأردني لدى اسرائيل غسان المجالي، في باحات المسجد الأقصى بالقدس بعدما احتجت عمّان على اعتراض طريقه من قبل أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية. وأظهرت مقاطع مصورة تجول السفير الأردني في باحات الأقصى في القدس، من دون مرافقة قوات الشرطة الاسرائيلية.

وجاء هذا التطور بعدما اعترضت الشرطة الإسرائيلية سبيل السفير في طريقه إلى المسجد الأقصى ما دفع الأردن إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية. ونقلت وسائل إعلام عبرية بيانا للشرطة الإسرائيلية قالت فيه، إنه لم يتم منع السفير الأردني من دخول حرم المسجد الأقصى. وبيّنت الشرطة أن السفير الأردني وصل إلى الحرم برفقة مدير الأوقاف الأردنية دون تنسيق مع الشرطة، وتم تأخير دخول السفير في انتظار وصول التعليمات، لكن السفير غادر الموقع.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي لدى عمّان، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى. وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي بأنه قد «تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ «شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته». وأكدت الرسالة «إدانة الحكومة الأردنية لكل الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى».

