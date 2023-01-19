الرئيس العراقي: نمتلك فرصاً هائلة للراغبين في الاستثمار

عربيات ودوليات

قال الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مختلف الشركات الدولية من أجل شراكات استراتيجية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للموانئ العالمية سلطان أحمد بن سلمان، والعضو المنتدب للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سهيل البنا، في مقر إقامته بدافوس. وشدد رشيد على أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للراغبين فى الاستثمار لما لديها من طاقات وإمكانات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى. وقال إن «البنى التحتية في العراق تأثرت بشكل كبير جراء الحروب والصراعات التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية». وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية تعتزم تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي المتنامي. هولندا توقف لاجئاً سورياً كان مسؤولاً في «داعش» أمستردام – الوكالات: أعلن ممثلو الادعاء في هولندا توقيف رجل يشتبه بأنه مسؤول أمني في صفوف تنظيم «داعش» كان ينشط في محيط مخيم اليرموك للاجئين جنوب دمشق، وداخله. وقالت النيابة: إن الرجل السوري البالغ 37 عاماً «لعب دوراً مهماً في الحرب الأهلية السورية في تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين» ويشتبه بأنه ساهم بجرائم حرب ارتكبها «داعش» في سورية. وأكد ممثلو الادعاء أن المشتبه به طلب اللجوء في هولندا في 2019 واستقر في قرية أركيل في جنوب غرب البلاد بعد عام، حيث ألقي القبض عليه الثلاثاء.