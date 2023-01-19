موسكو: نتوسط بين أنقرة ودمشق ونتفهم «مخاوف تركيا»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن موسكو تتفهم مخاوف تركيا إزاء من تعتبرهم أنقرة مقاتلين أكرادا خطرين في سورية. وأجرى مسؤولون دفاعيون من تركيا وسورية وروسيا محادثات نهاية العام الماضي في محاولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من الحرب السورية. وقال الوزير الروسي? ان «التحضير لاجتماع وزيري الخارجية السوري والتركي يتم بوساطة روسية».

الى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو «إننا سعداء بالتغير الملحوظ في العلاقات بين دمشق وأنقرة، لأن الجهود التي بذلتها بلادنا منذ السنوات الماضية، في هذا الخصوص باتت تؤتي ثمارها»، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وتابع وزير الخارجية الإيراني الذي اجرى زيارة الى تركيا أن «أي تقدم يحصل في صعيد العلاقات السورية التركية، يعتبر خطوة في سياق مصالح المنطقة والدول الإقليمية»، وأكد أن طهران «ستوظف أواصرها الوثيقة مع البلدين من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الخصوص».

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده وإيران «تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية، ووحدتها السياسية»، وفقا لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء. وأضاف أن الحرب في سورية «مستمرة منذ أكثر من 11 عاما، وشهدت إراقة دماء كثيرة وظلما وبؤسا»، وتابع: «اتخذنا خطوات مهمة مثل تبادل الأسرى وتأسيس اللجنة الدستورية، وذلك في إطار صيغة أستانة».

وأكد على «ضرورة اتخاذ خطوات تركز على النتائج من أجل الاستقرار والسلام الدائم»، وقال: «وفي هذا السياق، بدأنا مرحلة تواصل مع النظام السوري ومحادثات على مستوى الاستخبارات، إضافة إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو».وأكد وجود خطط حاليا لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في المرحلة المقبلة. وقال «أكدنا أن مساهمة إيران في هذه العملية مهمة للغاية أيضا، وفي الفترة المقبلة، سنعمل معها بتعاون وثيق لضمان أن تؤتي هذه الخطوات بثمارها».

على صعيد متصل اتهم فانغ فينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، واشنطن بـ«نهب» سورية عبر تهريب البترول والحبوب منها. وأضاف المتحدث الصيني أن بلاده تشعر بـ«الدهشة» أمام «نهب سورية من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح». وبحسب البيانات الرسمية للنظام السوري، فإن أكثر من 80% من النفط المستخرج في سورية خلال النصف الأول من العام الماضي، تم تهريبه إلى خارج البلاد وفقا لما ذكره المتحدث الصيني. وأفاد بأن الممارسات الأميركية هذه تعمق من أزمة الطاقة والأزمة الإنسانية في سورية التي قال إن «الولايات المتحدة تنتهك حق شعبها في العيش».

