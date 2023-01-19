روسيا تتهم الغرب باتباع نهج «الهولوكوست»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس من ان واشنطن شكلت ائتلافا من الدول الأوروبية لحل «المسألة الروسية» بالطريقة نفسها التي سعى بها الزعيم النازي أدولف هتلر إلى «حل أخير» لإبادة يهود أوروبا المعرفة بـ«الهولوكوست».

وقال لافروف، الذي أحدث ضجة دولية العام الماضي بتعليقات عن هتلر، إن واشنطن تستخدم الأسلوب نفسه الذي استخدمه نابليون والنازيون في محاولة إخضاع أوروبا من أجل تدمير روسيا. وأضاف أنه باستخدامهم أوكرانيا وكيلة لهم فإنهم «يشنون حربا على بلادنا بالمهمة نفسها «الحل الأخير» للمسألة الروسية». وأضاف «بالضبط مثلما أراد هتلر «حلا أخيرا» لمسألة اليهود، الآن، إن استقرأتم السياسيين الغربيين. فإنهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية».

وتسبب لافروف في غضب عارم من قبل بتعليقات عن هتلر، ففي مايو قال إن الزعيم النازي كانت تسري في عروقه «دماء يهودية»، مما أثار احتجاجات غاضبة من إسرائيل.

واتهم لافروف حلف الناتو بشن حرب على روسيا من خلال الصراع في أوكرانيا. وأكد لافروف في مؤتمر صحافي، أن سلاح العقوبات قد يوجه ضد أي دولة تخالف سياسات أميركا، التي يخضع لها الاتحاد الأوروبي. وأضاف «الولايات المتحدة كانت تبادر بفرض العقوبات، مستهدفة من خلالها الشعب الروسي، وهذا كله يكمن وراء رغبتها لترسيخ هيمنتها على العالم».

في المقابل أكد حلف شمال الأطلسي «الناتو» أمس أنه لا يمكن الاستخفاف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن روسيا تجهز لحرب طويلة. وقال الحلف إنه يمكن إيقاف الحرب إذا أراد بوتين ذلك، لكن الرئيس الروسي يعمل على رفع عدد قواته.

الى ذلك أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس «الدوما» مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا. ونقلت قناة روسيا عن «الدوما» (مجلس النواب) قوله إنه «تم تسجيل مشروع قانون يفسخ اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا».

وعلّق مجلس أوروبا عضوية روسيا في المنظمة في 25 فبراير 2022، بعد يوم على الحرب الروسية المباشرة على أوكرانيا. بينما أعلنت روسيا في 15 مارس الماضي، عن بدء عملية الانسحاب من المنظمة.

