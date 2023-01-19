كيسنجر: انضمام أوكرانيا إلى «الأطلسي» نتيجة «ملائمة» للحرب

عربيات ودوليات

دافوس- الوكالات: اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، أمس أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت أنه لم يعد هناك من مبرر لبقاء الأخيرة خارج حلف شمال الأطلسي، رغم أنه كان في السابق من المعارضين لهذه الخطوة التي طالما سعت إليها كييف.

وكان كيسنجر، (99 عاما) والذي يعد من منظري الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا. ورأى وزير الخارجية الأميركي السابق، خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ستكون «نتيجة ملائمة». وقال «قبل هذه الحرب، كنت معارضا لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لأنني كنت أخشى أن تتسبب بالضبط بالعملية التي نشهدها الآن».

وأضاف وقد ظهرت في خلفية الشاشة صورة للرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون الذي عمل في إدارته «الآن وقد وصلت هذه العملية إلى هذا المستوى، فإن فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد ذات جدوى».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بأنها بمثابة تهديد، وذلك في معرض تبريره لعمليته العسكرية في الدولة الجارة في 24 فبراير العام الماضي. وبينما شددت الولايات المتحدة على أن القرار بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يعود لأوكرانيا، لم تبد القوى الأوروبية أي حماسة بسبب القلق من منح ضمانات الأمن المتبادل لدولة تشهد نزاعا مع روسيا منذ عام 2014.

