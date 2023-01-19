16 قتيلًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني في تحطّم مروحية

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اوكرانيا- الوكالات: قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح أمس في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان «لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان». وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عامًا) ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عامًا) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية. ولفتت الشرطة إلى دخول 22 جريحًا، بينهم عشرة أطفال، المستشفى. وتقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شمال شرق كييف. وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام «في وقت المأساة، كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال». وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية..

وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية. واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني، «مأساة مروعة». وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي «وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف». ووزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي المسؤول عن الشرطة والأمن داخل أوكرانيا، هو المسؤول الأوكراني الأرفع مستوى الذي يلقى حتفه منذ بدء الحرب.

