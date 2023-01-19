«إف بي آي» بحث مداهمة منازل بايدن

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واشنطن- الوكالات: كشفت مصادر أميركية مطلعة أن وزارة العدل بحثت قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» بمراقبة عملية البحث التي يقوم بها محامو الرئيس جو بايدن عن وثائق سرية في منازله، لكنها قررت عدم القيام بذلك لتجنب تعقيد المراحل اللاحقة من التحقيق، نظرا لأن محامي الرئيس بايدن قد سلموا الدفعة الأولى بسرعة وكانوا يتعاونون بشكل كامل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.

وبعد أن اكتشف محامو بايدن وثائق، تم تمييزها على أنها سرية، تعود إلى فترة ولايته كنائب للرئيس باراك أوباما في مكتب استخدمه في مركز أبحاث مقره واشنطن في 2 نوفمبر، فتحت وزارة العدل تحقيقًا في سبب وكيفية وصولها إلى هناك. واستعد الفريق القانوني لبايدن للبحث في ممتلكاته الأخرى عن أي مستندات مماثلة، وناقش مع وزارة العدل احتمال حضور عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء إجراء محامي بايدن عمليات البحث الإضافية.

وبدلاً من ذلك، اتفق الجانبان على أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش المنازل وإخطار وزارة العدل بمجرد تحديد أي سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون لأخذها.

وسلطت تلك المداولات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، الضوء على كيفية قيام فريق بايدن بالتعاون مع المحققين حتى الآن لتجنب المزيد من الإجراءات العدوانية من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وتشير المناقشات إلى استعداد وزارة العدل للسماح لمحامي بايدن بالقيام بعمليات البحث دون إشراف، إلى أن المحققين الفيدراليين يتجهون إلى تحقيق مطول، وقد يمتد إلى عام الرئيس بايدن الثالث في المنصب. وقال مسؤولو إنفاذ القانون الحاليون والسابقون إن أحد أسباب عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه المرحلة المبكرة هو أنه بهذه الطريقة ستحافظ وزارة العدل على القدرة على اتخاذ موقف أكثر صرامة، بما في ذلك تنفيذ أمر تفتيش في المستقبل، إذا تحولت المفاوضات إلى عدائية. وقد يضطر الرئيس بايدن للإدلاء بشهادة حضورية.

من جهته انتقد البيت الأبيض الجمهوريين معتبرًا أنهم يبدون «غضبًا مصطنعًا» في قضية الوثائق السرية مؤكّدًا أن بايدن يتعاون مع الكونغرس فقط في ما يخصّ الاستفسارات المبنية على «حسن النية». وقال المتحدث باسم المكتب الاستشاري للبيت الأبيض إيان سامز أثناء تبادل مع صحافيين حول هذه القضية المحرجة بالنسبة لبايدن، إن الجمهوريين «يبدون غضبًا مصطنعًا». وقال سامز «عندما يتعلق الأمر بالكونغرس، فإننا نعتزم مراجعة الاستفسارات والرد عليها بحسن نية. لكننا نتوقع أيضًا من أعضاء الكونغرس إظهار حسن النية نفسه». واعتبر أن «الجمهوريين في مجلس النواب يفقدون مصداقيّتهم عندما يبدون غضبًا مصطنعًا في قضية من الواضح أنهم يسعون إليها فقط لتحقيق مكاسب حزبية». وأكد سامز أن البيت الأبيض «يراجع» مطالب اللجان البرلمانية مضيفًا «سنندّد بأي نفاق قد يعكس افتقارًا في مصداقية هذه المطالب».

