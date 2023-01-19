ترامب يبدأ حملته لانتخابات 2024 من كارولينا الجنوبية

عربيات ودوليات

كولومبيا- الوكالات: أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير الحالي في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك في كارولينا الجنوبية؛ إحدى ولايات التصويت المبكر، للمرة الأولى منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر الماضي.

وأفاد إعلان للحملة بأن من المقرر انضمام اثنين من الرموز الجمهورية المعروفة في كارولينا الجنوبية إلى ترامب في مقر الولاية حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء، والحاكم هنري مكماستر. وتتمتع كارولينا الجنوبية بنفوذ كبير بوصفها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

يذكر أن ترامب يواجه تهما في اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، حيث صوّتت لجنة تحقيق نيابية في اقتحام الكونغرس في 19 ديسمبر الماضي بعد تحقيق موسع امتد نحو عام ونصف العام لصالح رفع توصيات بـ4 تهم جنائية بحق ترامب لوزارة العدل.

