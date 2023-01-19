الجابر: حريصون على حماية وصون مواطنينا في الخارج

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بديوان عام الوزارة المقرئ الكويتي الشيخ محمود الرفاعي حيث أعرب الرفاعي عن امتنانه وعرفانه للاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة في الكويت للوقوف بجانبه متوجها بالتقدير العميق للقيادة السياسية ولوزارة الخارجية وسفارة الكويت في تونس والقائمين عليها لتسخير جميع الإمكانات المتاحة للافراج عنه ومساندته وتقديم الدعم له.

بدوره أكد الشيخ سالم الصباح أثناء اللقاء أن قضية الإيقاف حظت بالاهتمام المباشر والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية منذ الساعة الأولى مستذكرا تواصله الدائم مع نظيره وزير الخارجية التونسي والجهود التي كرستها وزارة الخارجية وتنسيقها المستمر مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالجمهورية التونسية واللقاءات العديدة التي عقدتها سفارة الكويت في تونس واتصالاتها المباشرة مع المسؤولين في السلطات التونسية المختصة على جميع المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على تفاصيل مسألة الإيقاف ولسرعة احتواء القضية وحلها مشددا على أن الكويت لم ولن تدخر جهدا في وضع كل إمكاناتها لحماية وصون مواطنيها ورعاياها في الخارج.

وأكد متانة وتميز العلاقات التي تربط بين الكويت والجمهورية التونسية على كل المستويات وخصوصا العلاقة الشخصية والقوية بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد التي أسهمت بشكل أساسي بإنهاء الإجراءات لإطلاق سراح المواطن الرفاعي والإفراج عنه على وجه السرعة مجددا في هذا السياق جزيل الشكر والامتنان للجمهورية التونسية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على التعاطي الإيجابي والتجاوب السريع لإطلاق سراح المواطن الكويتي الشيخ محمود الرفاعي.

