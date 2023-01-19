طارق الشيخ: الكويت صنعت لنفسها مقعداً متميزاً على طاولة الكبار

وطن النهار

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ ان الكويت وعلى مدار سنوات عديدة قامت بجهود كبيرة في العمل الدولي واستثمارات مهمة في العلاقات الدولية ومتعددة الاطراف وذلك لوضع كرسي لها على «طاولة الكبار»، مضيفا ان حضورها «القوي» في المجتمع الدولي لصالح المنطقة ككل.

وأوضح في لقاء مع (كونا) بمناسبة انتهاء فترة عمله ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد ان جهود الكويت في تجهيز الدبلوماسيين والاستثمار في العلاقات الدولية والعلاقات متعددة الاطراف والحضور اللافت في المحافل الدولية ووضع رؤية متوازنة ومسافة متساوية من الجميع لاقت استحسانا عالميا.

وشدد على اهمية تلك الجهود المبذولة التي تعتبر استثمارا للمستقبل فالعالم يمر بمتغيرات عديدة ومتسارعة ولابد من الاخذ بعين الاعتبار لهذه المتغيرات، مضيفا ان مستقبل العمل الدولي يكون بالتعاون والبناء وتنمية العلاقات.

وشدد كذلك على اهمية الاستثمار في قيادات الدولة ودعم جهودها التي ادت الى هذا الحضور اللافت «فالوجود على طاولة الكبار يحتاج الى استثمار».

وذكر ان تجربة العمل في دولة الكويت - كما اسماها بلدي الثاني - كانت «ثرية» فأهلها كرام ومرحبون ومتفهمون وفاعلون في العمل الاممي كما ان لديهم القدرة على استيعاب التعاون والشراكة بصورة كبيرة، منوها بتعاون مؤسسات مختلفة مع بعثة الامم المتحدة في البلاد.

وبيّن انه منذ بداية مهام عمله كمنسق مقيم للامم المتحدة في بداية عام 2018 وجد الترحيب من قبل وزارة الخارجية الكويتية التي فتحت جميع الابواب وقدمت كل سبل التعاون.

وقال انه حظي في اول شهر عمل له بشرف لقاء سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رحمه الله وبمشاركة الامين العام للأمم المتحدة للعمل على الاستعدادات المختلفة ودعم البرنامج والخطط التنموية لمؤتمر اعادة اعمار العراق الذي اقيم في فبراير عام 2018 والذي لاقى نجاحا كبيرا.

وتطرق الى التوجيهات والارشادات التي صدرت من قبل سمو امير البلاد الراحل خلال لقائه مع الأمين العام للامم المتحدة حول الشأن الدولي وبناء السلام والدبلوماسية الوقائية والتي سادت فيها الحكمة.

واشار الى التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات الحكومية والبحثية والعلمية ومختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد والتي وجد فيها تجاوبا كبيرا.

التنمية المستدامة

وأشاد بتعاون المؤسسات المختلفة وخاصة وزارة الاعلام في دورها في نشر الفكر والوعي حول اهمية التنمية المستدامة، مؤكدا ايمان الامم المتحدة بأهمية الدور الاعلامي في نشر الاهداف والخطط الخاصة وذلك عبر ورش العمل والحلقات النقاشية والاحتفالات الدولية المختلفة.

وذكر ان بعثة الامم المتحدة في البلاد وبالتعاون مع ديوان المحاسبة الكويتي عملا معا في تطوير آليات التدقيق والشفافية في تطوير آليات العمل في قطاعات متعددة.

واشار الى التعاون مع المجتمع الاهلي في دعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الانسان ونشر الوعي حول ذلك اضافة الى دور الحكومة في تحفيز الجهات المختلفة المستقطبة للعمالة الخارجية والذي كان له دور كبير في تطوير آليات العمل المختلفة للتعامل مع هذه القضية باحترافية.

