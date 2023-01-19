«شؤون القصَّر» تُسيِّر حملة لأداء العمرة

وطن النهار

برعاية وحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبد العزيز الماجد نظمت الهيئة لقاء تنويريا للمشاركين في رحلة العمرة للعام 1444.

وقال مدير عام الهيئة حمد البرجس: إن حرص الوزير على رعاية وحضور اللقاء التنويري يؤكد اهتمام قيادات الهيئة بالأنشطة الدينية والاجتماعية الموجهة للقصر والمشمولين بالرعاية وذلك للارتقاء بالمستوى الديني والتربوي ومساعدته على أداء الطاعات التي يتقربون بها الى الله تعالى.

وأوضح البرجس أن رحلة العمرة التي تنظمها الهيئة خلال الفترة ما بين 21 و25 يناير بمشاركة 33 قاصرا وقاصرة و6 مرافقين من المشمولين برعاية الهيئة الى جانب عدد من المشرفين والاداريين ستتضمن أداء مناسك العمرة الى جانب زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- والتعرف على معالم المسجد النبوي ومعالم المدينة المنورة ومن بينها جبل أحد ومتحف القرآن الكريم.

وأضاف: إن الرحلة سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركة متخصصة في خدمات السياحة والسفر لتوفير خدمات حجوزات الفنادق والطيران وتقديم الوجبات وتنظيم رحلات الزيارة وترتيب الانتقالات عبر المواصلات الداخلية.

