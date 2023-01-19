العفو.. فرحة وطن

وطن النهار

أشاد أعضاء السلطة التشريعية وعلى رأسها رئيس مجلس الأمة ونائبه بقرار العفو الأميري عن عدد من المحكومين في قضايا الرأي ووجهوا الشكر الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الحكومة.

الرئيس أحمد السعدون قدم خالص الشكر لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لصدور مرسوم العفو، آملاً أن يشمل العفو جميع من عليهم أحكام رأي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن تبقى الكويت دائماً بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير عن الرأي.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: الشكر الجزيل، والثناء الجميل لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وسمو رئيس الوزراء على مرسوم العفو الكريم عن ثلة من أبنائهم، راجين الله التوفيق بالعفو عن بقية الأخوة المستحقين.

من جانبه قال النائب حامد البذالي: إن الرغبة الصادقة لصاحب السمو والد الجميع ولسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بالعفو الكريم جسدت مبدأ التسامح الذي عرفه أهل الكويت، وقلوبنا تجود لكم بالعرفان فلكم منا جزيل الشكر، كما نبارك لإخواننا بالعفو ونسأل الله أن يجمعهم مع أحبائهم في الكويت قريباً.

بدوره قال النائب خليل الصالح: شكرا صاحب السمو أمير البلاد، شكرا سمو ولي العهد، نبارك للمشمولين بالعفو الأميري الكريم، ونسأل الله أن يعم العفو باقي المحكومين.

صفحات الماضي

من جهته بارك النائب صالح عاشور لجميع المشمولين بالعفو الأميري ونتمنى أن يشمل البقية الباقية منهم إن شاءالله، مع ملاحظة إن بعض المشمولين بالعفو لم يشمل العفو جميع قضاياهم هل سقط سهواً أم ماذا ؟، ونتمنى أن نتدارك الموضوع حتى تكتمل الفرحة لدى عوائلهم ونغلق هذا الملف نهائياً إن شاءالله.

من جانبه قال النائب حمد المطر: إن والد الجميع سمو الأمير -حفظه الله- يُسعد أهل الكويت بعفوه عن أبنائه المحكومين مجسداً بذلك مبدأ التسامح والمحبة التي عرفهما الكويتيين قيادةً وشعباً، نتمنى أن يطوي هذا العفو الكريم ويتجاوز صفحات الماضي وأن يستكمل ليشمل الجميع ويعزز الوحدة والألفة.

بدوره قال النائب حمد المدلج: الحمد لله على تمام نعمه، وكل الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد و سمو ولي عهده على استكمال ملف العفو عن أبنائهم والشكر موصول لسمو رئيس الوزراء، ونتطلع جميعاً شعباً وقيادة إلى مزيد من التعاون والعطاء لنهضة وطن و رفعة شعب، والفال لباقي اخواني واخواتي المستحقين للعفو بإذن الله.

من جانبه قال النائب شعيب شعبان: الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشكر سمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين على تفعيل حقه الدستوري في الماده 75 من الدستور بإصدار العفو عن أبنائه من الشعب الكويتي و الذي سيؤدي الى لم الشمل في وطننا الغالي، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

من جهته قال النائب فلاح الهاجري: شكرا سمو الأمير على عفوكم الكريم وما هي غريبة على سمو الشيخ نواف الأحمد هذا العفو والتسامح والسمو، والشكر موصول لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ونأمل أن تكتمل الفرحة بخروج الشيخ شافي وأخيه وعودة عبدالرحمن العجمي وخروج قبيلة شمر وباقي المهجرين.

كشوف جديدة

بدوره قال النائب هاني شمس: شكرا لله، وشكرا صاحب السمو أمير البلاد، وشكرا سمو ولي العهد، نبارك للمشمولين بالعفو الأميري ولأهاليهم ومحبيهم ولجميع أهل الكويت، ونسأل الله أن يستكمل العفو ليشمل من تبقى من القضايا التي شملها العفو السابق لتعم الأفراح الكويت مع أفراحها بالأعياد الوطنية.

من جانبه قال النائب محمد المهانك ‏جزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشكر موصول لولي عهده الأمين -حفظه الله- ولرئيس مجلس الوزراء وذلك بصدور قرار ‎العفو الاميري عن أبنائهم، ونبارك لجميع المشمولين وأسرهم وبإذن الله يتبع ذلك عفو آخر يشمل الجميع.

من جهته قال النائب الصيفي الصيفي: شكرا لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد على العفو عن أبناء الكويت، والشكر موصول لجميع من ساهم بهذه الفرحة، املين استكمال العفو عن الجميع.

بدوره قال النائب خالد الطمار: كل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين لإصدار مرسوم العفو عن المتهمين بقضايا الراي وفتح صفحة جديدة وعهد جديد.

من جانبه قال النائب عادل الدمخي: شكرا كبيرة لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد والجهد الكبير لسمو رئيس الوزراء ولكل من ساهم في ‎العفو الكريم الذي صدر لأبناء الكويت كي نطوي صفحة الماضي، ونبدأ صفحة عهد جديد مبدؤه التسامح و ‎العفو والذي نأمل أن يشمل بقية المدانين بأحكام الرأي.

من جهته قال النائب سعود العصفور: كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير -حفظه الله- على هذا العفو الكريم والذي بلاشك أدخل الفرحة في قلوب أبناء كثير من الأسر الكويتية، ونتمنى بأن يمتد هذا العفو ليشمل الآخرين ممن لم يشملهم العفو وحتى تكتمل أعياد هذا الوطن.

مكارم الأخلاق

بدوره قال النائب عبدالله فهاد: نحمد الله ونشكره على صدور مرسوم العفو الأميري عن أبناء الكويت، وثم الشكر لسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ورئيس الوزراء على استكمال ملف العفو ولكل من سعى، ونتمنى أن تطوى هذه الصفحة لتشمل الجميع من أبناء قبيلة شمر والشيخ شافي العجمي وإخوانه وعبدالرحمن طالب العجمي ورفاقهم الآخرين.

من جانبه قال النائب احمد لاري: شكراً لله، وشكراً صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين على ‎العفو الاميري عن أبنائه، ونبارك للأخوة المشمولين وأسرهم، ونتمنى شمول من تبقى من القضايا التي شملها العفو منذ بدايته بالكشف القادم، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

من جهته قال النائب محمد هايف: شكراً لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده ومن سعى في ‎العفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو من مكارم الأخلاق ونبلها، إلا على من أساء لله ودينه أو حقوق الخلق، لذلك نحن بانتظار اكتمال هذا العفو بشمول من يُنتظر خروجهم من فرعية شمر وتبرعات سورية ومن رفعت اسماءهم سابقاً للعفو كويتي أوغيره.

بدوره قال النائب محمد الحويلة ‏نشكر سمو ‎أمير العفو الشيخ نواف الأحمد وسمو عضده الأمين الشيخ مشعل الأحمد -حفظهما الله- كما شملوا بعفوهم الكريم بعض أبنائهم أن يمتد عفوهم ليشمل النائب مرزوق الخليفة واخواننا في تشاورية شمر وعبدالرحمن العجمي ود.شافي العجمي وشقيقه محمد ومسعود الهاجري وبقية أبنائهم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم للخير.

مصالحة وطنية

من جانبه قال النائب فارس العتيبي: ‏عفو كريم من أمير العفو، فشكراً سمو الأمير وشكراً سمو ولى العهد، ونبارك لكل من صدر بحقهم العفو الكريم ولأسرهم الكريمة.

من جهته قال النائب ماجد المطيري: ‏شكرًا لكل من سعى بموضوع العفو، شكرًا لسمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد -حفظهما الله ورعاهما- ونبارك للمشمولين بالعفو الصادر برغبه أميرية والذي افرح به أهالي المشمولين بالعفو، ونتمنى ان يشمل العفو د. حاكم العبيسان وشافي العجمي وعبدالرحمن العجمي وقبيلة شمر وحجاج العجمي.

من جانبه قال النائب خالد المونس: شكراً لوالد الجميع سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ‎على العفو الاميري عن أبنائهم، ونبارك للأخوة المشمولين وأسرهم، ونتمنى شمول شافي العجمي ومسعود الهاجري وحاكم عبيسان وآخرين بالكشف القادم ولعلها مصالحة وطنية شاملة تقوي جبهتنا الداخلية.

من جهته قال النائب فيصل الكندري: عفو كريم من والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- ونتمنى أن تكون هذه البادرة الأبوية مقدمة لطي صفحة الماضي وإطلاق مصالحة وطنية تشمل جميع أبناء ‎الكويت لتتفرغ السلطتان بعدها لأداء أدوارهما في إطار الدستور وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن

بدوره قال النائب خليل أبل شكرا لسمو الأمير وشكرا لسمو ولي العهد، وشكرا لسمو الرئيس، ونبارك لجميع المشمولين بالعفو السامي، وندعو الله ان يفرج عن باقي المحكومين، وقرت عين اهل الكويت.

صميم الشعب

من جهته قال النائب عبدالكريم الكندري أن الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بإحساسه ولاتعيش في معزل عنه، فشكراً لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على عفوه عن أبنائه، ألف مبروك للمشمولين بالعفو ولأسرهم على لم الشمل ونسأل الله الفرج للبقية بإذن الله.

من جانبه قال النائب حمد العبيد: شكراً لصاحب السمو ولسمو ولي العهد -حفظهم الله ورعاهم- على عفوهما الكريم عن أبنائهم، ونسأل الله أن يسهم هذا العفو في طي الخلافات وجمع الكلمة.

من جهته قال النائب مبارك الحجرف: شكرا لوالد الجميع حضرة صاحب السمو، وشكرا لولي عهده الأمين، وشكرا لرئيس الوزراء على وفائه بعهده، وأبارك لجميع من شملهم العفو الكريم، وأدعو الله أن يشمل هذا العفو كل سجين و مهجر رأي أو عقوبةٍ سياسية، فالكويت بلد الخير والتسامح، وشكرا للكريم على عفوه الكريم لأبنائه الكرام.

بدورها قالت النائب جنان بوشهري: ان صدور العفو الأميري عن بعض المحكومين داخل وخارج الكويت هي لفتة أبوية غير مستغربة على سمو الأمير -حفظه الله ورعاه- الذي لطالما سعى إلى جمع شمل أبناء الكويت على أرض الوطن، وبين أسرهم وإخوانهم، فكل الشكر لسموه وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

