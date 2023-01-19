«النهار» جالت في «عالم معسكر عريفجان»

وطن النهار

شاركت «النهار» القوات الاميركية المتواجدة في معسكر عريفجان الاحتفال بذكرى ولادة مارتن لوثر كينج جونيور، أحد أبرز وجوه حركة الحقوق المدنية في البلاد حيث تخصص اميركا هذا اليوم عطلة رسمية تحمل اسم «كينج ويكرس» في ثالث يوم إثنين من يناير من كل عام.

بدات رحلتنا الى عريفجان في الصباح الباكر حيث يبعد مقر اللقاء مع المسؤولين عن العلاقات العامة في المعسكر عن بيتي قرابة الساعة وعند وصولنا استقبلنا اوستان ماي وكلوديا لامانتيا وهما مسؤولان في العلاقات العامة للجيش الاميركي، حيث حرصا على تخصيص مقعد لـ«النهار» في الصف الأمامي من قاعة الاحتفال والتي كانت مكتظة بالحضور الذين تقدمهم القائم بأعمال السفارة الاميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.

ومعسكر عريفجان الذي استضاف حلم كينج يعد من كبرى القواعد العسكرية الأميركية في الكويت حيث كانت قاعدة عريفجان محطة لتدريب الجنود الأميركيين للذهاب لمهمات عسكرية في العراق وافغانستان.

واثناء تجولنا في المعسكر لاحظنا انه يوفر للجنود الأميركيين والضباط الكبار جميع الخدمات الترفيهية، وتتكون من المطاعم والنوادي الرياضية والنوادي وعرض السينما وحمامات السباحة والمصارف التحويلية والمحلات التجارية بالإضافة إلى المسارح التي تهدف إلى رفع معنويات الضباط والجنود الأميركيين، كما أن التعامل المالي في القاعدة لا يكون إلا بالدولار الأميركي.

ومعسكر عريفجان الذي يقع جنوب مدينة الكويت، يعتبر المقر الرئيسي للقوات الأميركية، وتبرز أهمية القاعدة كونها موقعا لوجستيا مهما للقوات الجوية والبحرية والمارينز الأميركية، حيث مر جميع الجنود المتجهين إلى العراق أو العائدين منه عبر هذا المعسكر، ويوفر المعسكر الدعم الأرضي لطائرات الهليكوبتر والعربات المدرعة، كما تمثل القاعدة محطة البريد العسكرية المشتركة.

نموذج يحتذى

وللوقوف على حلم مارتن لوثر كينج جونيور والتعاون العسكري بين الكويت والولايات المتحدة حاورت «النهار» قائد مجموعة دعم المنطقة والمشرف على عمليات القاعدة في بورينج وعريفجان العقيد مارتن وولجيموت الذي اكد ان العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الكويت والولايات المتحدة في المجال العسكري تعد نموذجا يحتذى، لافتا إلى أنهم على تواصل دائم ومستمر مع الجانب الكويتي سواء في الدفاع او الداخلية او الحرس الوطني في علاقة شاملة ومتكاملة فنحن أقرب من الأخوة وأعز من الأخوات وهذا أقرب ما يكون لرؤية مارتن لوثر كينج جونيور.

وقال: كما لدينا اتفاقيات في المجال العسكري كما لدينا تعاون مع العديد من المستشفيات الكويتية الخاصة.

جيش مميز

ووصف القوات المسلحة الكويتية بالمميزة والتي تعتبر من أفضل القوات التي تعاون معها في الشرق الأوسط وشركاء رائعين ولديهم الرغبة في التدريب والارتقاء بقدراتهم، موضحا أن القوات الكويتية لديها الجاهزية المطلوبة للدفاع عن بلدهم وحمايتها في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة، فضلا عن أنهم يحظون بدعم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد فبدون دعم القيادة السياسية لا يمكن أن يحدث أي تطور للأفضل، ونحن سعداء بهذا الدعم اللامحدود لهم من قبل القيادة الكويتية.

واوضح ان الاوضاع في المنطقة معقدة لافتا الى ان الجيش الاميركي قادر على حماية بلده وعن جدارة ونحن نتوقع انه سيتطور، مشيرا الى ان سمو ولي العهد مهتم جدا بالامن السيبراني وهناك تعاون بيننا من خلال البرامج الاميركية في هذا المجال.

التزام أمن المنطقة

وشدد على أن بلاده لم تفقد اهتمامها بالمنطقة ومازالت ملتزمة أمنها واستقرارها، قائلا نحن ملتزمون أمن المنطقة 100%، مضيفا عندما تغادرون القاعدة أود أن تنظروا يمينا ويسارا لتروا المنشآت والمشروعات الجديدة التي تعج بها.

وذكر ان التعاون بين الكويت والولايات المتحدة كان قويا حتى قبل 1991 وبالتالي فان تعاوننا مع الكويت ودول المنطقة قديم ويعود الى عشرات السنين، لافتا إلى أن تعداد القوات الأميركية في الكويت يبلغ حوالي 10000 جندي 5000 منهم في معسكر عريفجان و5000 جندي آخرين في معسكر بورينج، اضافة الى قواتنا المتواجدة في قاعدة عبد الله السالم الجوية، مبينا أن السفارة تتعامل مع أي طلب شراء سلاح مقدم من الكويت حيث يقدم الى الادارة الاميركية ويمر عبر اجراءات.

واوضح ان سمو ولي العهد مهتم جدا بامن المنطقة، موضحا ان التدريبات مع الجيش الكويتي يستخدم فيها اسلحة متطورة الا ان الحصول على هذه الاسلحة يمر عبر طلبها من قبل الكويت الى الادراة الاميركة عبر سفارتنا هنا بالكويت ووزارة الدفاع الاميركية هي المسؤولة عن ذلك.

كما اوضح ان هناك قوات لجنسيات اخرى يحتضنها معسكر عريفجان والتي تقدر بمئات الجنود.

وردا على ان هذا العدد غير كاف لمواجهة اي خطر قال: كان لدينا ما يقارب من 90 الف جندي هنا والاهم ان هناك اتفاقية تعاون بين دول الخليج في المجال الدفاعي ونحن هناك لتقديم الدعم اللوجستي كما هو الحال في شبه الجزيرة الكورية حيث لدينا قاعدة في كوريا الجنوبية.

خطة تدريب مشتركة

وأشار إلى اجتماعه مع قائد القوات البرية الكويتية للحديث عن خطة التدريب المشتركة ووضع رؤية شاملة للتعاون في السنوات القادمة وتحديد مناطق التعاون التي من الممكن أن نعمل ونتدرب ونعيش فيها سويا، لافتا إلى 300 جندي من الفرقة 25 نتدرب معهم كل يوم ونحن مستمرون في هذا المجال.

وبالعودة للمناسبة قال إن د. مارتن لوثر كينج جونيور شخصية مميزة وصاحب بصمة كبيرة في التاريخ الأميركي، فمن المعروف أن الولايات المتحدة الأميركية أسست كدولة للمهاجرين ولذلك فإن التنوع والاندماج يعتبران من أهم العوامل التي تساعد الفرد على إظهار قدراته الإبداعية والاندماج في المجتمع كقيمة مضافة ولبنة بناء وليس معول هدم.

ولفت وولجيموت إلى أن أهم ما يميز د. مارتن لوثر كينج جونيور كمناضل من أجل قيم الحرية والعدالة والمساواة، إلا أن أهم ما يميزه هو نهجه السلمي ونبذه للعنف ودعوته للحوار كأداة مهمة لبناء المستقبل مع الأخذ في الاعتبار اننا من الممكن أن نختلف في الرأي ولكن دون عنف، موضحا أن القيم والمبادئ التي دعا لها مارتن لوثر كينج جونيور من الأهمية بمكان أن نذكر بها الأفراد هنا من العسكريين حتى ينقلوها بدورهم إلى أماكن أخرى مع كل من يحتكون بهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وخصوصا في الدولة النامية والتي تبني مؤسساتها الديموقراطية.

وأوضح وولجيموت أن د. كينج كان صاحب رؤية وحلم كبير قد تحقق بفعل نضاله واصراره، ولكن هناك دائما فرصة بأيدينا لبناء الدولة التي نرغب بها ولذلك علينا أن نستمر في تطوير انفسنا ودولنا للأفضل واجراء التعديلات والتحسينات على أسلوب معيشتنا وتعاملنا مع الآخرين، مبينا أن د. كينج كان صاحب رسالة مهمة ورؤية يجب أن نعمل على إيصالها للأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأميركية كانت أول مؤسسة كسرت العوائق في المجتمع الأميركي وهذا ما أدى إلى تغيير اجتماعي كبير.

واكد انه من المهم ان يكون القادة في الجيش كما الجنود من مختلف العرقيات سواء كانوا سود او بيض وفي مقر عريفجان لدينا اختلاط ومزيج من الاثنين.

