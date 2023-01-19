ساندرز: لوثر كينج.. رمز العدالة والمساواة

وطن النهار

قال الوكيل أول في قيادة تعزيز التدخل السريع 143 ريكاردو ساندرز أن د. مارتن لوثر كينج جونيور يعتبر رمزاً وقدوة وهو أحد الأسباب الرئيسة لتحقيق قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في التاريخ الأميركي ولقد علمني كيف أنظر خارج بيئتي وأن يكون لي حلم ورؤية. وأشار إلى أن د. مارتن لوثر كينج جونيور كان لديه حلم للأجيال القادمة ولقد تحققت هذه الأحلام ولعل وصول الرئيس باراك أوباما للحكم أبرز دليل على ذلك.

واوضح أن الجيش يبذل جهدا كبيرا في تحقيق المساواة والتأكد أن الجميع يحصل على فرص متساوية ولدينا وزير دفاع والكثير من القادة من أصل أفريقي، واوضح ان الجيش الاميركي يقوم بعمل ممتاز وهو خليط ويعمل كمجموعة واحدة ولديهم هدف واحد.

ووصف العلاقات الأميركية – الكويتية على الصعيد العسكري بالممتازة والمتطورة، لافتا الى أنها المرة الرابعة التي يزور فيها الكويت ووجد انها أمة رائعة.

