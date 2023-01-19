هولتسنايدر: شراكتنا مع الكويت.. مهمة ومميزة

وطن النهار

أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر بالعلاقات الكويتية – الأميركية والتي وصفها بالتاريخية والاستراتيجية، لافتا إلى أن التعاون العسكري يعتبر من أبرز أوجه التعاون مع الكويت ولعل التواجد العسكري الأميركي سواء في عريفجان أو غيرها وحجم التمرينات المشتركة يعكس الشراكة المهمة والمميزة معها في هذا القطاع المهم، مشددا على أن التعاون العسكري مع الكويت ينمو بصورة كبيرة عاماً بعد عام.

وأشار هولتسنايدر على هامش مشاركته الحفل الذي أقيم في معسكر عريفجان بمناسبة ذكرى ميلاد د. مارتن لوثر كينج جونيور – إلى أن أي حوار استراتيجي بين البلدين يشمل مجموعة عمل تخص الدفاع وهي جزء لا يتجزأ من التعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أن هناك تواصلاً دائماً ومستمراً بين الجيشين الأميركي والكويتي سواء على مستوى التدريب أو التسليح وغيرها من مناحي التعاون.

وبالعودة للمناسبة أعرب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر عن سعادته للمشاركة في الحفل الذي أقيم في معسكر القوات الأميركية في عريفجان بمناسبة ذكرى ميلاد د. مارتن لوثر كينج الأبن، موضحا أن البعض يعتقد أن التنوع والتركيز على تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أنها أفكار ومبادئ مستجدة وحديثة عرفها العالم مؤخرا ولكن الحقيقة أنها قديمة وبدأت منذ سنوات طويلة.

ولفت هولتسنايدر إلى أنه بالرغم من أن مارتن لوثر كينج الابن هو مؤسس وعضو حركة الحقوق المدنية ولكن في الحقيقة أن مكانته تتجاوز ذلك فلقد حارب التمييز العنصري كان صاحب حلم كبير وخريطة استراتيجية توضح أسمى معاني المواطنة بما تحويه من مبادئ ومثل وعالم يكون للجميع فيه مكان ودور. وردا على سؤال حول استخدام المتحدثين في الحفل لكلمة «الحلم» أكثر من مرة وإلى أي مدى يعني ذلك أن الحلم لم يتحقق بعد، قال بالطبع أمام كل تجربة مهما كانت نجاحاتها فرصة لتحسن وتطور من نتائجها وهذا هو المقصود بالعبارة الشهيرة «لدي حلم» التي كان يستخدمها مارتن لوثر كينج فلقد كان بالفعل لديه حلم وتحقق ونحن لدينا حلم في تطوير وتحسين نوعية حلمنا وتلك سنة الحياة، فالأمل هو إحدى أبرز القيم الأميركية.

