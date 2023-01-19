دعوا أجراس الحرية تقرع وتنشد.. أحرار في النهاية»

وطن النهار

بدا الاحتفال في عريفجان بالقاء كلمات عن لوثر كينج والذي ولد في 15 يناير عام 1929 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا حين كانت سائدة أبشع مظاهر التفرقة العنصرية والتمييز، لكنه استطاع مسلحا بالأساليب السلمية مقاومة الظلم ليسهم في تغيير وجه الولايات المتحدة.

وتطرق الاحتفال الى اهم مقولاته التي خلدها التاريخ ومنها «الظلام لا يمكن أن يطرد الظلام، الضوء فقط يستطيع أن يفعل ذلك، الكراهية لا يمكن أن تطرد الكراهية، الحب فقط يمكن أن يفعل ذلك».

ووصف المنظمون كينج بالبطل القومي الأميركي فهو الحاصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت، وساهم عام 1955 في تنظيم أول احتجاج مهم لحركة الحقوق المدنية للأميركيين من الأصول إفريقية والمتمثل في مقاطعة حافلات النقل في مدينة مونتغومري بولاية ألاباما.

واكد المنظمون ان كينج كان متأثرا بالمقاوم الهندي ماهاتما غاندي حين دعا كينج إلى العصيان المدني والمقاومة غير العنيفة للفصل العنصري في جنوب الولايات المتحدة، إلا أن الاحتجاجات السلمية التي قادها غالبا ما قوبلت بالعنف. لكن الصمود والالتزام بمبادئ السلم كان رد كينج وأتباعه على ذلك، ما أعطى زخما للحركة التي بدأت تزداد قوة.

وذكر المنظمون ان كينج استقطب دعم الحكومة الفيدرالية والأميركيين البيض في الولايات الشمالية من خلال أسلوبه القوي في الخطاب ومناداته بالقيم المسيحية والأميركية، وفي 28 أغسطس 1963، توجت مسيرة تاريخية إلى واشنطن للمطالبة بالوظائف والحرية قادها الناشطان بايارد راستن وأي فيليب راندولف، بخطاب كينج الشهير «لدي حلم». وأشاروا الى تجمع 250 ألف شخص أمام نصب الرئيس أبراهام لينكولن التذكاري القريب من البيت الأبيض، للاستماع إلى الخطاب الذي قال فيه: إن المتظاهرين قدموا إلى العاصمة من كل حدب وصوب لـ«لمطالبة بدين مستحق لهم.. ولم تف أميركا بسداده» وحينها قال كينج «بدلا من أن تفي بما تعهدت به، أعطت أميركا الزنوج شيكا من دون رصيد، شيكا أعيد وقد كتب عليه أن الرصيد لا يكفي لصرفه». وأوضح المنظمون انه وفي سياق الخطاب، صرخت منشدة التراتيل الدينية المعروفة آنذاك مهاليا جاكسون «أخبرهم يا مارتن عن حلمك.. أخبرهم مارتن عن حلمك». فما كان من القس الذي اعتاد على عظات قداس الأحد إلا أن أمسك بطرف المنصة ثم تنفس بعمق قبل أن يقول «لدي حلم.. أقول لكم اليوم، يا أصدقائي، إنه على الرغم من الصعوبات والإحباطات، ما زال لدي حلم»، لدي حلم أنه في يوم ما ستنهض هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها الوطنية بأن كل الناس خلقوا سواسية»، لدي حلم أن أطفالي الأربعة سوف يعيشون يوما ما في دولة لا تطلق فيها الأحكام عليهم للون بشرتهم، بل لشخصياتهم».، هذا هو أملنا.. دعوا أجراس الحرية تقرع وتنشد.. أحرار في النهاية! أحرار في النهاية! شكرا يا رب، نحن أحرار في النهاية!». وقال المنظمون انه في عام 1964، حققت حركة الحقوق المدنية الأميركية اثنين من أهم نجاحاتها: إقرار التعديل الـ24 على الدستور الأميركي الذي ألغى ضريبة الاقتراع، وقانون الحقوق المدنية لـ1964 والذي ألغى التمييز على أساس العرق في التوظيف والتعليم وجرّم الفصل العنصري في المرافق العامة. ولاحقا في العام ذاته، أصبح كينج أصغر الحائزين على جائزة نوبل للسلام سنا.

واكد المنظمون ان مسيرة كينج النضالية انتهت في الرابع من أبريل 1968 عندما تعرض للاغتيال في موتيل لوريان بمدينة ممفس بولاية تينيسي على يد محكوم سابق يدعى جيمس إرل راي. وكان كينج يستعد للظهور أمام تجمع جماهيري في تلك الليلة ويتأهب لقيادة مسيرة في ممفس لتأييد إضراب عمال الصرف الصحي الذي كاد يتفجر في عدد من المدن الأميركية.

ومع قتل أحد رموز نضال الأميركيين من أصول إفريقية لم يوقف الحلم الذي كان هؤلاء يتوقون لتحقيقه.

