«وربة» يواصل دعم الموظفين الموهوبين في برنامج «رعاية»

مال وأعمال

في إطار حرص إدارة بنك وربة على الارتقاء بمستوى جميع العاملين وبما ينعكس إيجابياً على مستوى المنتجات وخدمات العملاء ، يواصل بنك وربة مبادرته الأولى من نوعها «رعاية» لدعم الموظفين الموهوبين ومساندتهم لتحقيق أهدافهم الشخصية بعيداً عن الجانب الوظيفي، حيث تم اختيار مجموعة من الموظفين ودعمهم على المستويين المادي والمعنوي لتحقيق طموحاتهم.

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي شاهين الغانم: «نحرص كل الحرص على اتباع أحدث خطط التطوير العالمية في تنمية مواهب مواردنا البشرية إيماناً من إدارة البنك ومجلس الإدارة إنها العنصر الرئيسي لأي تطور ونمو، موضحاً بأن هذا البرنامج يأتي ضمن سعينا الدائم لخلق بيئة عمل إيجابية في بنك وربة، وجعل البنك علامة فارقة في القطاع المصرفي من حيث الاهتمام بتجارب الموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي، حيث تم التركيز العام الماضي على بعض المواهب في المجالات الخاصة بالصحة والرياضة، والعلوم التقنية، إضافةً إلى مهارات التصوير والفنون، وسيتم لاحقاً إدراج مزيد من المجالات التي تحظى باهتمام موظفي بنك وربة».

وتابع الغانم قائلاً: «بأن الاهتمام بالجانب الآخر من حياة الموظف وتطويره في الجوانب التي تشكل أهمية بالنسبة له لا يقل أهمية عن تطويره في مجال العمل، كما يعتبر الاهتمام بالجانب الشخصي للموظف من الأمور الحيوية التي تعزز الولاء الوظيفي والانتماء وتشكل قيمة مضافة للمزايا التي يوفرها البنك لموظفيه».

وذكر أن بنك وربة نجح في السنوات الأخيرة في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه وهو ما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها. وتأتي هذه الجهود ضمن مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه موظفيه، كما يعتبر كل من الموظف علي الوزان والموظفة نوره البسام آخر المشاركين في البرنامج لعام 2022م.

وفي السياق ذاته، قال الموظف علي الوزان: «ما يقدمه البنك يعتبر إضافة لتعزيز هواياتنا الرياضية مضيفا بأن مثل تلك الرعايات تزيد إيمان الموظف بالإبداع وذلك بعد اهتمام جهة العمل وتقديمها الرعاية له بعيداً عن اعتبارات العمل الأساسية».

وفي نفس السياق، قالت نوره البسام: «دعم المجال الخيري للموظفين يعزز قيمة الهوية الإسلامية الإنسانية، وهو ما يتوافق مع بنك وربة»، وأضافت البسام: «الرعاية الأخيرة لرحلتي في برنامج العمل الخيري إضافة كبيرة في المجال الخيري التطوعي».

وبنك وربة عمل على خطة متكاملة خلال عام 2022م وذلك لتحفيز الموظفين وإطلاق إبداعاتهم الشخصية، كما يسعى البنك بشكل دائم إلى الاستماع إلى آراء الموظفين واقتراحاتهم فيما يخص بيئة العمل وتطوير الإنتاجية من خلال القنوات الرسمية كالاستفتاءات الإلكترونية التي تقام بشكل سنوي أو من خلال اللقاءات والنقاشات التي تستهدف شرائح محددة وتلاقي القبول والرضا من الموظفين.

