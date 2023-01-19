شراكة بين مجلس الأعمال الكويتي في دبي و«الإيجابية»

مال وأعمال

تتويجا لجهودها الرامية لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وقعت شبكة «الإيجابية» غير الربحية ممثلة في مبادرتها المجتمعية «صندوق وسمية» اتفاقية شراكة مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في مجال إنتاج ونشر المحتوى الإعلامي والتسويقي وإدارة منصات المجلس وأعضائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية فراس السالم أن عقد اتفاقية الشراكة مع «الإيجابية» الكويتية جاء في إطار حرص المجلس الدائم على تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمر الكويتي في دبي، موضحا أن التعاون جاء لنشر مفهوم الإيجابية في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركائنا وأعضاء المجلس من شركات ومستثمرين.

وأضاف السالم: إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز نشر المحتوى الإيجابي في وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن آفاق جديدة لتوسع هذه المؤسسات الرامية إلى تنمية المجتمع فكريا، وإيصال كل ما هو إيجابي في مختلف الجوانب الحياتية، مؤكدا أن المجلس يتطلع من خلال هذه الخطوة أيضا إلى إيصال النماذج الكويتية الرائدة، خاصة وأن شبكة «الإيجابية» واحدة من المؤسسات الرائدة التي سبق أن تم تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدورها الرائد في هذا المجال، متمنيا أن تصل هذه الرسائل إلى مجتمع الأعمال في دولة الإمارات الشقيقة.

من جانبه، قال مؤسس شبكة «الإيجابية» جراح الجدعي: إن التعاون يعد بمنزلة خطوة مهمة لدعم الشباب المستقلين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى أيضا، ممن قرروا العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحت مظلة مجلس الأعمال الكويتي في دبي، لافتا الى ان الشراكة تهدف لتوفير الإمكانات الإعلامية والتسويقية اللازمة لهم من خلال «الإيجابية»، ليسيروا بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق أهدافهم التجارية والاقتصادية، من خلال تصميم المنشورات الرقمية و«الانفوجرافيك» وإنتاج المواد المرئية وإدارة حساباتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

