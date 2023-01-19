بريطانيا.. ركود اقتصادي مع الإضرابات العمالية المتكررة

مال وأعمال

دخلت بريطانيا مع بداية العام الجديد منعرجا جديدا في أزمتها الاقتصادية مع اشتداد حدة الاضرابات العمالية التي مست مختلف القطاعات الحيوية التابعة للدولة ولم تشهد لها البلاد مثيلا منذ أكثر من ثلاثين عاما. ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات متعددة الابعاد بدأت بوادرها في الظهور مع إتمام اجراءات الخروج من المعاهدات الاوروبية (بريكسيت) في الاول من يناير 2021 وما نجم عن ذلك من تذبذب كبير في حركة الصادرات والواردات من والى السوق الاوروبية. وتضع العديد من الدراسات الاكاديمية حجم خسائر الناتج المحلي البريطاني بين 1?2 و4?5 في المئة على المدى القصير في حين سجل الجنيه الاسترليني تراجعا فعليا بنسبة 19 في المئة من قيمته امام الدولار منذ اعلان نتائج استفتاء (البريكسيت) في 24 يونيو 2016 وحتى الخروج الرسمي قبل عامين. وفي خضم هذا التطور الذي ألقى بظلاله على الساحة السياسية داخل البلاد لعدة سنوات تعرض الاقتصاد المحلي كغيره من اقتصادات دول العالم الى هزة مضاعفة نجمت عن الاغلاق العام في اواخر مارس 2020 عقب انتشار جائحة (كورونا). وكان عدد كبير من نواب مجلس العموم البريطاني قد اعربوا عن استيائهم من وصول الحال في الاقتصادي البريطاني بعد الخروج من البريكسيت

وهوت الجائحة بالمؤشرات الاقتصادية والمصرفية الى مستويات قياسية دفعت الحكومة والبنك المركزي الى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة كلفت خزينة الدولة نحو 50 مليار جنيه استرليني (61 مليار دولار) خصصت لدعم رواتب الموظفين «العاطلين» والشركات المتعثرة.

وتعد هذه القيمة جزءا يسيرا مما يحمله إجمالي الناتج المحلي للبلاد من خسائر ما تزال تتوالى الى اليوم حيث ان الاقتصاد البريطاني يظل منكمشا بنسبة 0?2 في المئة مما كان عليه قبل الجائحة وهو الوحيد بين اقتصادات دول مجموعة السبع (جي 7) الذي لم يتمكن من العودة الى مستويات النمو المسجلة قبل مارس 2020. ومع ارتفاع اسعار المواد الخام والمواد الاولية سجلت تكاليف الانتاج زيادة متسارعة وصلت بمعدلات التضخم الى حدود 12 في المئة في الاشهر الخمسة الاخيرة من العام المنقضي لتحطم مستوى قياسيا لم يسجل منذ عام 1981.

وهذه الازمة بأبعادها المختلفة كانت السبب الرئيسي وراء رحيل حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تعمر اكثر من 44 يوما بعد فشل خطتها لانعاش الاقتصاد المنهك بخفض تاريخي للضرائب بإجمالي 67 مليار جنيه (82 مليار دولار) الامر الذي ارسل موجات «تسونامي» عبر سوق لندن المالي وأربك بنك انجلترا المركزي. وتتحد نقابات العمال المختلفة حول مطلب واحد يتلخص في رفع الاجور بنسبة تفوق معدل التضخم الذي يبلغ حاليا 10?7 في المئة حيث ترى ان بقاء الاجور على حالها في ظل هذا المستوى العالي من التضخم وغلاء المعيشة سيدفع الكثير من الموظفين العاديين الى خط الفقر. ويتصدر النقل العام ولاسيما النقل بسكك الحديد ومترو لندن مقدمة القطاعات الاكثر تضررا من الاضرابات المتكررة منذ بداية الصيف الماضي والتي تم شنها بالتزامن مع المواعيد المهمة كالدخول المدرسي وأعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة. وسيشهد هذا القطاع مزيدا من الاضرابات بداية من اليومين الاول والثاني من فبراير المقبل ليتزامن مع اضراب المعلمين الذين سيتوقفون عن العمل سبع مرات بين فبراير ومارس المقبلين. ويسير على هذا النحو نقابات الممرضين وموظفي خدمات الاسعاف وعمال البريد وموظفي وكالة الحدود ووكالة صيانة الطرق والطرق السريعة اضافة الى موظفي الموانئ التجارية والخدمة العمومية في 124 جهة حكومية من وزارات وهيئات رسمية ومعهم موظفو وكالة البيئة الذين سيتوقفون عن العمل للمرة الأولى في تاريخهم. وأمام موجة الاضرابات هذه والتي لم تعرفها البلاد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ما تزال الحكومة البريطانية تقف عاجزة عن ايجاد حلول مرضية لكل الاطراف وهو ما يلقي بمزيد من المتاعب على كاهل الاقتصاد وسلاسل التوريد من جهة وجودة ونوعية الخدمات العامة من جهة اخرى.

