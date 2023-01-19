«كامكو إنفست» أقامت ندوة عن أحدث مستجدات قطاع الاستثمار

مال وأعمال

أقامت كامكو إنفست ندوة لتزويد المستثمرين برؤى متعمقة حول أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، كإحدى فئات الأصول، وإلقاء الضوء على المشهد الدولي لقطاع الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، ووضع التقييمات في ظل البيئة المتقلبة التي تشهدها الأسواق.

وألقى سليمان الربيع، رئيس قطاع إدارة الاستثمار، كلمة ترحيبية قام من خلالها بتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، كفئة أصول تناسب المستثمرين ممن يسعون إلى التنويع وتكوين الثروات. وأشار إلى قيام كبار المستثمرين بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق الهبات والمستثمرين المؤسسين بتوسيع نطاق حصة استثماراتها في الشركات الناشئة والمبتكرة، كجزء من محافظهم الاستثمارية وحافظوا على هذا الاتجاه.

وأضاف أن قطاع التكنولوجيا شهد تراجعاً حاداً في قيمته خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد انتقل ذلك من السوق العام إلى تقييمات الأسواق الخاصة. إلا أن تلك التطورات تحمل معها فرصاً كبيرة يمكن اقتناصها، حيث يعد هذا التراجع بمثابة فرز طبيعي لأفضل الشركات الناشئة والمبتكرة، حيث البقاء للأصلح. بالإضافة إلى ذلك، تساهم تلك الظروف في خلق فرص جيدة لبدء الاستثمار في ظل اعتدال التقييمات والتي يمكن الحفاظ عليها. ومن الناحية التاريخية، فإن أداء الاستثمارات التي صادفت سنوات صعبة كان أفضل بكثير من تلك التي عاصرت ازدهار الأسواق.

أدار فيصل العثمان، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية في كامكو انفست، النقاش مع فهد الشارخ، مستشار لجنة الاستثمار لمدير صندوق JEDI لرأس المال المبتكر، وجيك زيلر، مؤسس «باورسيت» ومستشار صندوق JEDI لرأس المال المبتكر.

وبدأ العثمان بإلقاء نظرة عامة على الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، كإحدى فئات الأصول التي تتميز بأداء يتجاوز توقعات المحللين، مؤكداً أن أنشطة جمع الأموال للشركات المبتكرة في الولايات المتحدة أصبح لها دوراً بارزاً وتشهد زيادة في المبالغ المجمعة على أساس سنوي. وأشار إلى بعض العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذه الزيادة والتي تتضمن تحول ديناميكيات القطاع، وتسارع وتيرة تبني التكنولوجيا الحديثة، ودور التقدم التكنولوجي في تحسين جودة الحياة. هذا إلى جانب إمكانية تحقيق عوائد جذابة مع إحداث تأثير كبير وإيجابي، مما ساهم في تبني التوجه نحو الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، كعنصر جوهري ضمن استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل للمستثمرين من المؤسسيات وذوي الملاءة المالية العالية.

واتفق المشاركون في الندوة على أن نسبة مخاطر الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة مبالغ فيها وتستند إلى بيانات قديمة تعود إلى التسعينيات والتي كانت بخسارة 51% ونسبة انخفاض في القيمة تبلغ حوالي 65%. أما اليوم، فإن متوسط نسبة الخسارة انخفض إلى ما يقارب 20% ويمكن أن يكون الأداء أفضل عند الاعتماد على خبرات المهنيين المتمرسين في هذا المجال ممن يتمتعون بخبرات هائلة في تحديد الفرص المناسبة للاستثمارات التي قام بتأسيسها وإدارتها قيادات مناسبة من رواد الأعمال. ونظراً لأن تقييم أصول محفظة الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة يحدث فقط عند فرصة زيادة رأس المال، فقد نجحت هذه الفئة من الأصول في اجتياز مرحلة التسعير الصعبة التي عاصرناها في عام 2022. وقد أفسح ذلك المجال لتلك الفئة من الأصول لتحقيق أفضل أداء مقارنة بكافة فئات الأصول الأخرى تقريباً.

كما أكد المشاركون أن سيليكون فالي تعد أكثر تطوراً مقارنة بالأسواق الأخرى كونها تتمتع بمحرك كبير للعوائد وبشبكة علاقات ذات تأثير إيجابي كما تعتبر مركزاً لجذب المواهب، والتمويل، والأهم من ذلك، الخبرات على مستوى العالم. كما توفر كل تلك المميزات السالفة الذكر على نطاق أوسع من المناطق الرئيسية الأخرى مجتمعة.

واضاف الشارخ أن الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة على مستوى العالم أصبح أكثر أهمية بسبب الحاجة إلى التحول والتغيير. فسيلكون فالي، على سبيل المثال، تتميز بأحد أكثر النظم البيئية التكنولوجية نضجاً ونشاطاً في كافة أنحاء العالم من حيث الابتكار واستراتيجيات التخارج. ويمتد هذا القطاع على مدار 70 عاماً تقريباً ويتسم بتركيز عالٍ من المواهب والابتكارات والأوساط الأكاديمية لريادة الأعمال ورأس المال، كما تلقى أسهم الشركات التي يبدأ طرحها للتداول العام اقبالاً ملحوظاً من المستثمرين.

وأضاف أن الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2000، حيث يقوم مديرو الصناديق باتباع نهج قوي لإدارة المخاطر. وتحيط صناديق الشركات الناشئة نفسها بمنتديات «حاضنات الأعمال» والاستشاريين، بالإضافة إلى تخصيص رأس المال لمتطلبات المتابعة. وتوفر هذه التدابير الإضافية موارد هامة تمكن الشركات الناشئة من إيجاد منتجات قوية تناسب الأسواق والتوسع وفقاً لذلك. ويجب أن يكون هناك توازن سليم للاستثمار في المديرين الناشئين وبشكل مباشر في الشركات التي تم اختيارها والاستثمار بها من قبل هؤلاء المديرين الناشئين لتوفير عوائد مقبولة ضمن نسب مخاطر متوازنة.

واختتم العثمان الجلسة بالتأكيد على أن كامكو إنفست تهدف إلى تزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى أفضل فرص الاستثمار الناجح في فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الشركات الناشئة والمبتكرة. وتندرج مشاركة نهج خبراء الصناعة المخضرمين والناجحين في المناقشات المفتوحة تحت إطار التزام الشركة بتثقيف المستثمرين من خلال تقديم رؤية قيمة حول بعض الفرص المتاحة في عالم الاستثمار اليوم.

