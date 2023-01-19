«بيتك» وقّع مذكرة تفاهم مع برنامج «UNDP»

مال وأعمال

وقَّع بيت التمويل الكويتي «بيتك» مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز انسجام أعمال «بيتك» مع أهداف التنمية المستدامة، حيث سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني لتسهيل الاستثمارات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال أدوات رئيسية كأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومعايير تأثيرها، وإطار عمل الصكوك الخضراء.

وخلال حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أُقيم في معرض (KFH Auto)، الصديق للبيئة، أشار رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك» فهد المخيزيم، الى أن «بيتك» «يمضي قُدُماً في جهود التمويل الأخضر من خلال توفير المزايا المالية والفنية للمبادرات التي تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية وتخفيف انبعاثات الكربون.

وأكد حرص «بيتك» على زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء من إجمالي محفظة التمويل والتوسع في ربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة.

وقال: «منذ تأسيس «بيتك» عامَ 1977 كأول بنكٍ إسلامي في الكويت وكمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً، التزم البنك بأحكام الشريعة الإسلامية وقيمها الأخلاقية. علاوة على ذلك، أطلق «بيتك» برنامج (Keep it Green) الذي نفَّذ تحت مظلته العديد من مبادرات الاستدامة، فضلاً عن الأشواط الطويلة التي قطعها في استراتيجية الاستدامة. كما أن «بيتك» أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذّهبي».

وأضاف المخيزيم: «نواصل تطبيق الشفافية والمعايير البيئية، والقيم الاجتماعية، والحوكمة، والشمول المالي، وتمكين المرأة وتعزيز تمثيلها في القوى العاملة لـ «بيتك» كجزء من استراتيجية الاستدامة المتكاملة التي يعتمدها البنك».

وأكد أنه من خلال الشراكات الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيعمل «بيتك» على تكثيف جهوده لترسيخ الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة في محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق إصدارات الصكوك الخضراء.

من جانبها، قالت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، خالدة بوزار: «تعتبر الاستدامة الجوهر الأساسي في هذه الشراكة الجديدة الرائدة مع «بيتك». سنعمل معاً على دعم ومساندة الدول في المنطقة والعالم وذلك لتعزيز الجهود المبذولة في سبيل التصدي للتغير المناخي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة باريس. يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في مساعدة الدول في تحقيق خطة التنمية المستدامة والطموحة لعام 2030. وعليه فإننا نتطلع الى العمل بشكل وثيق مع «بيتك» وجعل شراكتنا مثمرة».

