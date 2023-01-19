«أسواق المال» دشَّنت صفحة مخصصة للتقارير والبيانات الإحصائية

مال وأعمال

قامت هيئة أسواق المال بإطلاق صفحة عبر موقعها الإلكتروني مخصصة لنشر التقارير والبيانات الإحصائية الدورية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشتمل على التقارير الإحصائية المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، وأنظمة الاستثمار الجماعي، والشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية فيما عدا البنوك. حيث ستتيح هذه الصفحة للمستخدمين اختيار نوع البيانات المراد الاطلاع عليها، والفترة المالية الخاصة بها، ومن ثم إصدار التقرير المطلوب للاطلاع والتحميل.

ويأتي إطلاق هذه الصفحة تعزيزاً لمبدأ الشفافية واستكمالاً للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية، والذي يتضمن إتاحة ونشر التقارير والبيانات الإحصائية المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بشكل دوري، الأمر الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال بدول العالم. كما أن إطلاق هذه الصفحة يأتي بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي حول تولي هيئة أسواق المال مسؤولية نشر البيانات الإحصائية الدورية لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة الهيئة ابتداء من بداية عام 2023، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

