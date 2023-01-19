الغيث: تفاؤل حذر بشأن الطلب على النفط في 2023

مال وأعمال

قال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، إن المنظمة متفائلة بحذر بشأن الطلب على النفط في 2023.

وتوقع الغيص في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، زيادة الطلب من الصين بمقدار 500 الف برميل العام الحالي.

وأكد ان غالبية الزيادة في الطلب في 2023 ستأتي من آسيا والدول النامية، مشيرا الى وجود زيادة في حصص الاستيراد الممنوحة للمصافي الصينية.

وأوضح امين عام منظمة اوبك ان هناك تبايناً في تقدير تداعيات العقوبات على النفط الروسي.

و قالت منظمة اوبك: ان الطلب على النفط في الصين سوف يرتد هذا العام مع انتهاء سياسة صفر كوفيد التي كانت مقرة منذ نحو 3 سنوات، وبدا كأنها ملاحظة متفائلة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2023.

وذكرت «أوبك» في تقريرها الشهري، ان طلب الصين على النفط سيزداد 510 آلاف برميل يومياً في 2023 بعد تراجعه في 2022.

ورفعت المنظمة تقديرها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 الى 3% من 2.8%، فيما ابقت على توقعات 2023 عند 2.5%.

وكشفت «أوبك» في تقريرها ان تلك التوقعات تخضع لعدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات في سياسات قيود كورونا والتوترات الجيوسياسية.

كما اظهر التقرير ان انتاج «أوبك» ارتفع في ديسمبر، حتى بعد تعهد تحالف «أوبك+» الأوسع نطاقا خفض الانتاج لدعم السوق، بقيادة انتعاش في نيجيريا وهي معفاة من قطع الامداد الطوعي.

