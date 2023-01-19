بودي: أسعار تذاكر الطيران لن تتراجع في 2023

مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة طيران الجزيرة مروان بودي، في مقابلة مع «العربية»، ان اسعار تذاكر الطيران في 2023 لن تشهد تراجعات بشكل كبير، ولكن سيكون هناك تفاوت لن يتعدى 5%.

وقال خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ان اسعار تذاكر الطيران شهدت قفزة بنسبة 30% خلال العام الماضي بفعل ارتفاع التكلفة في ظل انخفاض انتاج وقود الطائرات.

وأوضح بودي ان هناك انخفاضا في عدد مصافي انتاج وقود الطائرات بفعل جائحة «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تحول كثير منها الى انتاج الديزل لسد العجز في السوق، وهو احد اسباب نقص وقود الطائرات، قائلا: «نعتقد ان هذا سيستمر خلال العام الحالي 2023».

وأشار رئيس مجلس ادارة طيران الجزيرة الى ان الشركة تستهدف خلال الربع الأول من 2023، الوصول الى نحو 11 وجهة بالمملكة العربية السعودية، ارتفاعاً من 8 وجهات بنهاية 2022.

وقال «هناك نمو في قطاع السياحة بالسعودية وهو ما يسهم في زيادة معدلات رحلات الطيران الى العديد من الوجهات بالمملكة، وحالياً لدينا اكثر من 70 رحلة طيران اسبوعيا من الكويت الى السعودية».

وعن تأثير كأس العام في قطر، قال مروان بودي، انه احدث نمواً ايجابياً لحركة الطيران، حيث سجلنا معدلات تشغيل بنحو 6-7 رحلات في اليوم الواحد لحضور مباريات كأس العالم.

وكشف عن وجود طلبية بقيمة 3 مليارات دولار لـ«طيران الجزيرة» لزيادة اسطولها من الطائرات ليصل الى 36 طائرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ارتفاعاً من 19 طائرة حالياً.

وأوضح ان العديد من مصنعي الطائرات يواجهون صعوبة لتلبية الطلب بسبب الأوضاع الصعبة بفعل تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يتسبب في تأخير التصنيع بفعل ازمة سلاسل التوريد.

