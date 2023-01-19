«موديز»: أسعار الخام ستواصل التقلبات هذا العام

مال وأعمال

قالت وكالة «موديز» ان اسعار النفط ستظل متقلبة في العام الحالي، لكنها ستتلقى بعض الدعم من نقص الامدادات.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، ان متوسط اسعار النفط هذا العام سيظل ادنى من 100 دولار للبرميل، وهو نفس متوسط خام برنت القياسي في العام الماضي.

وأوضحت «موديز» ان مسار اسعار النفط في العام الحالي يشهد حالة من الضبابية، مع الاعتماد على الأداء الاقتصادي في الدول الكبرى.

وأشار التقرير الى ان هبوط اسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي يوضح تراجع توقعات السوق حيال نمو الطلب على الخام جراء انخفاض الطلب من جانب الصين على المدى القصير والقلق حيال الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحذرت «موديز» من ان استمرار او تفاقم الضعف الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى قد يؤدي الى هبوط اسعار النفط من المستويات الحالية.

