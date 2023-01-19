«الطاقة الدولية»: الطلب على البترول سيسجل مستوى قياسياً

مال وأعمال

ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر امس ان التحول السريع في الصين نحو اعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات مع عمليات الاغلاق المتعلقة بالوباء يجب ان تساعد الطلب على النفط للارتفاع الى مستوى قياسي هذا العام.

وأشار التقرير الى ان اعادة فتح الصين اسرع مما كان متوقعاً وتحسن التوقعات الاقتصادية الى حد ما، فضلاً عن انخفاض اسعار النفط، باعتبارهما من العوامل الدافعة للارتفاع في توقعاتها بشأن الطلب على النفط.

ورفعت الوكالة التي يقع مقرها في باريس توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 200 الف برميل يومياً الى 1.9 مليون برميل يومياً، ما يعني ان اجمالي الطلب سيصل في المتوسط الى 101.7 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي جديد.

كما رفعت توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 الف برميل يومياً الى 15.9 مليون برميل يومياً.

وذكرت ان الزيادة القوية في الطلب على وقود الطائرات مع تعافي السفر الدولي ستشكل ما يقرب من نصف الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط هذا العام.

