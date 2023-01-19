عُمان تزود «توتال» و«بي تي تي» بـ 1.6 مليون طن متري غاز سنوياً

مال وأعمال

تزود الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، شركتي «بي تي تي» التايلندية و«توتال» انرجيز الفرنسية، بـ 1.6 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بداية من 2025، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية.

تُعدُّ عُمان اكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بعد قطر، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، وتبلغ الطاقة الانتاجية القصوى للبلاد نحو 11 مليون طن سنوياً. تقوم الشركة العمانية، بموجب الاتفاقية التي وقعتها اليوم، بتزويد شركة «بي تي تي» بنحو 800 الف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 9 سنوات ابتداء من عام 2026، بالاضافة الى 800 الف طن متري سنويًّا لشركة «توتال انرجيز» على مدى 10 سنوات بدءاً من 2025. يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الطاقة والمعادن العمانية، عن بدء شركة «شل عُمان» لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة شل العالمية، انتاج الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل مبروك بمنطقة الامتياز 10، بحجم انتاج متوقع يصل الى 500 مليون قدم مكعب يوميًّا من الغاز الطبيعي بحلول منتصف 2024، على ان يتم نقل الغاز المُنتج الى شبكة الغاز التابعة لمجموعة اوكيو لتغذية الصناعات المحلية ومرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال.

