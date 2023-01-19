«ستاندرد آند بورز»: ركود الصكوك العالمية يتباطأ

مال وأعمال

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية استمرار انخفاض حجم اصدارات الصكوك في عام 2023 لتصل الى 150 مليار دولار فقط، وان كان الانخفاض بوتيرة ابطأ من عام 2022.

وترجح الوكالة في تقرير صادر ان تكون السيولة العالمية اقل وأكثر كلفة، مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الاسلامي الأساسية.

وتابعت: «ما زلنا نعتقد انه اذا اصبحت الصكوك اداة شبيهة بالأسهم، فمن المرجح ان تتضاءل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لاسيما وسط سيولة باهظة الثمن بالفعل».

وأوضحت ستاندرد اند بور ان اجمالي اصدارات الصكوك بلغ في العام الماضي 155.8 مليار دولار، مقابل 170.4 مليار دولار في عام 2021.

وأضافت: «نتوقع ان يستمر هذا الاتجاه في عام 2023 وسيتراجع اصدار الصكوك المتوقع مرة اخرى الى 150 مليار دولار، مع تزايد المخاطر». وبينت الوكالة ان هناك 3 عوامل مؤثرة في ذلك اولها اعتماد العالم على السيولة العالمية الأكثر تكلفة، فقد دفع التضخم المرتفع البنوك المركزية الكبرى الى تسريع زيادات اسعار الفائدة. وقد ادى ذلك الى انخفاض السيولة العالمية وجعلها اكثر كلفة.

وتمثل العامل الثاني في انخفاض احتياجات التمويل لدى المصدرين، فقد عزت اسعار النفط المرتفعة الميزانيات العمومية للعديد من المصدرين في بلدان التمويل الاسلامي الأساسية، لا سيما قطر والامارات العربية المتحدة، فضلاً عن تنفيذ رؤى التحول الحكومي في المملكة العربية السعودية.

وتوقعت ستاندرد اند بورز ان تواصل الحكومة السعودية اصدار الصكوك بالعملة المحلية لتطوير سوق رأس المال المحلي.

أما العامل الثالث فتمثل في ان عدم اليقين التنظيمي لا يزال مرتفعاً، فالصكوك اكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية، لذلك يتخذ المصدرون الجدد المسار الاسلامي بشكل اساسي لأنهم يتوقعون زيادة قاعدة مستثمريهم مقارنة بالمعاملات التقليدية البحتة.

