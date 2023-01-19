الكويت والسعودية والإمارات تعوض أوروبا عن المشتقات الروسية

مال وأعمال

يدور الحديث تحديداً عن أربع دول أساسية، من بينها ثلاث دول خليجية السعودية والإمارات والكويت والجزائر لتعويض أوروبا عن المشتقات الروسية.

حيث يدخل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد المنتجات النفطية المكررة من روسيا حيز النفاذ يوم الخامس من فبراير المقبل، وذلك بعد بدء حظر سابق على الخام الروسي في الخامس من ديسمبر الماضي. ويُتوقع أن تواجه دول أوروبا أزمة مرحلية في تعويض واردات المنتجات الروسية والتي تصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، نصفها من وقود الديزل طبقاً لتقديرات جيه بي مورجان تشيس).

وفي هذا الإطار، تُواجه سوق المشتقات النفطية مزيداً من المتغيرات الأساسية والتقلبات، في ضوء سعي دول الاتحاد الأوروبي لتأمين بدائل للمنتجات الروسية لسد الفجوة المتوقعة، بينما يُرجح أن تأتي الصين وإن كانت بشكل غير مباشر، من بين أبرز تلك البدائل، فضلاً عن دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

