بكير: سوق المقاولات يعاني غياب العمالة الماهرة

الخميس Al wanees

أوضح الشريك والمدير العام في شركة سوليد المتحدة للمقاولات العامة والمباني الدكتور هاني بكير ان سوق المقاولات شهد تراجعا واضحا بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية والتي كان لها تأثير سلبي على قطاع المقاولات ولذا اتجهنا إلى مجال الصيانة والمشاريع المرتبطة بها.

وبيّن د. هاني بكير في تصريح صحافي ان هناك تحديات كثيرة تواجه شركات المقاولات في السوق الكويتي من أبرزها: التحديات الخارجة عن ارادة الشركات والتي تؤثر على سمعة الشركة بشكل كبير بسبب التأخر في درجة الإنجاز وهو ما يؤثر على سمعة الشركة وخروجها من السوق في النهاية.

وأشار إلى أن الشركات بحاجة لتسهيل الإجراءات الخاصة بشركات المقاولات من حيث استقدام العمالة، حيث تعاني الشركات من غياب العمالة المهرة التي بلغت ارقاما كبيرة للغاية.

وزاد بكير ان خروج تلك العمالة كان له تأثير كبير على ارتفاع التكلفة بشكل كبير، حيث تضاعفت أجور تلك العمالة بحدود مرة ونصف مما كانت عليه قبل الجائحة، الأمر الذي يحتاج لمزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة.

وبيّن ان العامل الفني كان سعره قبل جائحة كورونا 13 دينارا الإيجار اليومي له، فيما كان سعر المساعد الفني بحدود تتراوح بين 8 إلى 9 دنانير يوميا، إلا أن الوضع اختلف الآن بشكل كبير وتضاعف أجره إلى مرة ونصف على مستوى الفني والمساعد، وترتب على ذلك ارتفاع الأسعار وكذلك أسعار المواد الخام، بالإضافة الى المنافسة الكبيرة الموجودة في السوق والمجال به منافسة قوية.

وأشار إلى ارتفاع المادة الخام والمعدات وكذلك العمالة بسبب كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية وهو ما يعني ضغطا كبيرا على الربحية التي اختفت تقريبا، موضحا ان من بين الآليات المطلوبة العمل على وضع قوانين طويلة الأمد تمكن الشركات من العمل.

وقال ان السوق الكويتي يعاني مثل بقية الأسواق الخليجية، إلا أن ما يميز السوق الكويتي لديه وفورات مالية قادرة على مواجهة التحديات التي تعاني منها، املا ان يكون عام 2023 افضل من السنوات السابقة وان يكون هناك آليات من شأنها ضبط إيقاع سوق المقاولات.

واكد ان الشركة متخصصة في مجال المقاولات فقط وبها حوالى 19 نشاطا متنوعا بين المقاولات والتشطيبات وغيرها من التخصصات التي تهم سوق المقاولات والتشطيبات والكهرباء والميكانيكا.

وبيّن باكير أن أولوية الشركة للمشاريع الحكومية في المرحلة الحالية على أن يتم الدخول في الأعمال الخاصة خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان تركيزنا على المشاريع الحكومية وتحديدا القطاع النفطي، مع الالتزام بالمعايير العالمية التي يتم تطبيقها من شركات معتمدة عالميا في السوق الكويتي.

وأوضح باكير ان الشركة تستهدف التوسع في القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة ونسعى لزيادة تواجدنا مع شركة البترول الوطنية وكذلك شركة نفط الكويت.

واكد ان الشركة تقيم في السوق بالأداء الخاص لها من حيث الخبرة والقدرة على الانجاز في جميع المشاريع الحكومية، لافتا الى ان خبرات الشركة متخصصة بقدرات عالية للغاية ولديها استعداد للعمل.

