مهند يوسف: «إطلاق» يأتي تماشياً مع رؤية الكويت في تمكين الشباب

الخميس Al wanees

ضمن سعي إذاعة المارينا أف إم في تكون برامجها مميزة ومنتقاة بشكل مدروس أعلنت عن انطلاق البرنامج الاذاعي «اطلاق» خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم في مقر الاذاعة وهو معنى بمجال مهم جدا في الكويت وهو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليكون ضمن باقة برامجها الاذاعية والتلفزيونية للعام الجديد وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسيع قاعدة الشرائح التي تستهدفها في مختلف المنصات التي تتواجد عليها .وقد شارك في الحضور العديد من وسائل الاعلام

في البداية رحب الرئيس التنفيذي لمارينا ميديا مهند يوسف بالحضور وثمن لتواجد الاعلام المحلي في تغطية فعاليات وانشطة «المارينا اف ام» واكد ان هذا المؤتمر هو اول مؤتمر في السنة الجديدة.

واضاف ايضا: ارتأت ادارة الاذاعة المتمثلة في «المارينا ميديا» والتي تتبعها قطاعات مختلفة بالاضافة الى الاذاعة ان يكون البرنامج معنياً باصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يتناول قصص النجاح وخططه وايضا التطوير التي عاشها اصحاب تلك المشاريع وقال ايضا : يجسد البرنامج نموذجا اعلاميا يتماشى مع رؤية الكويت لتمكين الشباب ودعمهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما يوجد في «المارينا ميديا» توجه لتوسيع شريحة المتابعين لاستقطاب شريحة جديدة ووجدنا النموذج المثالي لمجموعة من المشاريع والتفاوض مع اصحابها وسيتم انطلاق البرنامج «اطلاق» يوم الاربعاء المقبل وسوف يستمر في موسمه الاول من اخر يناير حتى نهاية ابريل وتطلع ليستمر في مواسم اخرى خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال صاحب فكرة ومقدم البرنامج خالد الزنكي انه يتطلع لاطلاق برنامج مميز بالشراكة مع مارينا ميديا التي يشرفني ان اكون جزءا منها ، متطلعا لتقديم برنامج مميز يفيد شريحة المشاريع الصغيرة وأي شخص مهتم او لديه فكرة يسعى لتحويلها الى مشروع.

وأشار الزنكي الى ان البرنامج سيستضيف مجموعة من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نستعرض معهم كيفية تحويل افكارهم لمشاريع عملية سواء كانت محلية او اقليمية او عالمية وقال ان البرنامج سيطرح اسئلة لتبسيط الصورة امام المتابع الساعي للالتحاق بقطار ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الزنكي ان ما سيميز برنامج اطلاق انه سيتناول قضايا لم تتناولها برامج مشابهة من خلال التطرق لمعلومات مفيدة للمهتمين بدخول هذا المجال من نواحٍ تسويقية وليس من نواحٍ فنية فقط وذلك استنادا على خبراتي في مجال الاعمال الصغيرة والتسويقية، مشددا على اهمية الجانب التسويقي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأثرها في نجاح المشاريع.

