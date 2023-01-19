عودة حسين فهمي للمسرح بعد غياب

الخميس Al wanees

كشف الفنان حسين فهمي عبر حسابه الخاص على «إنستغرام» تعاقده مع البيت الفني للمسرح للعودة إلى خشبة المسرح من جديد وبعد فترة غياب طويلة، منذ قدم المسرحية الشهيرة «أهلاً يا بكوات» مع الفنان الراحل عزت العلايلي في تسعينيات القرن الماضي.

وأكد فهمي أن عودته ستكون عبر عمل مسرحي ضخم يقوم ببطولته ويخرجه المخرج الكبير عصام السيد باسم «إمسك حرامي».

ونشر فهمي صورة جمعته بالمخرج خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث والمخرج عصام السيد، وعلق عليها بقوله: «المخرج الكبير خالد جلال والصديق العزيز عصام السيد والمخرج محسن منصور للاتفاق على مشروعنا القادم بإذن الله مسرحية «امسك حرامي» بحسب مجلة لها.

وكشف محسن منصور أن المسرحية سوف تعرض للجمهور في عيد الفطر المبارك ضمن الخطة السنوية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر «عام جديد ومسرح جديد» الذي عُقِد بالمسرح القومي تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح وذلك في بداية يناير 2023.

