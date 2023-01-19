«Mocci» يبدع من جديد في «طالت الغيبة»

الخميس Al wanees

يواصل الفنان المغربي Mocci حصد نجاح كبير من خلال عمله الفني الجديد «طالت الغيبة»، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. ومختلف تطبيقات الاغاني الشهيرة والإذاعات المغربية والعربية . واستطاع «Mocci» أن يحقق نجاحا كبيرا خلال وقت وجيز، حيث حققت الأغنية أكثر من 25 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.

وتعامل «MOCCI» في أغنيته الجديدة من ناحية الإشراف الفني مع «Kania »، و«أرت وورك» عاد لـ «محمد الإدريسي»، فيما تكلف بـالميكس والماستورينغ «الكسندر فيكرلي»، ومن انتاج «SSC MUSIC. ويعتبر «Mocci» من بين اقوى الفنانين المغاربة الذين برزوا بمنطقة الشمال في السنوات الأخيرة، حيث يسعى للمضي قدما في مشواره الغنائي في المغرب وخارجه.

واختار النجم المغربي أن يتعامل في جديده الفني مع شركة الإنتاج «SSC MUSIC»، التي استطاعت أن تحقق عشرات الملايين من المشاهدات مع ثلة من الفنانين بفضل انتاجاتها العالمية، منذ أن أسست مقرها بمدينة طنجة في ماي 2018، من أجل الترويج للموسيقى المغربية ومساعدة الفنانين المغاربة على تطوير أعمالهم الفنية. بالإضافة إلى تعاملها مع أشهر الفنانين، تقوم «SSC MUSIC» بتنظيم مجموعة من الفعاليات وتدير مشاريع كبار الفنانين، بما في ذلك وKouz1، Kania Ainak، Houssainy، Brak، Slumpoe، ومسلم.

