نجلاء بدر ونجاح حكاية «روليت»

الخميس Al wanees

أعربت الممثلة نجلاء بدر عن سعادتها الكبيرة بنجاح حكاية «روليت» ثاني حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، والذي تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي فور انطلاق حلقاته خلال الأسبوع الجاري.

وحكاية «روليت» من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي وإنجي شرف وآخرين، وهي من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

وتناقش الحكاية مشاكل العلاقات الزوجية من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل وزوجته الممثلة شيرين زاهر، حيث يجبرها على لعب «روليت» الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

وشهدت الحلقة الرابعة من الحكاية اعتراف محمود الوكيل لزوجته شيرين بخيانة لها مع مهندسة الديكور (هند علام) وذلك للخروج من الأزمة التي يعيشها بعد اكتشافه إجهاض زوجته لطفله بدون علمه.

واستكملت الأحداث بذهاب شيرين إلى منزل هند علام لمواجهتها بما علمته من علاقة زوجها معها، وتهددها بالابتعاد عن زوجها وإلا ستفضحها أمام الوسط الفني بالكامل ووقتها لن تستطيع العمل في أي فيلم جديد.

وتؤكد نجلاء أن لديها إيمانا قويا بأن أي عمل فني متكامل الأركان والعناصر يتأثر به المشاهد ويمس قلوب كل من يشاهده، مشيرة إلى أن الشعب المصري معروف بأنه متأثر جدًا بالدراما، ويحب الحكايات والقصص الممتعة.

