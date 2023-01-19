«إبراهيم محمد الشطي.. حياته وكتاباته» في إصدار جديد لـ د. يعقوب الغنيم

الخميس Al wanees

«هذا الرجل فريد من نوعه، فقد أجمع الناس على محبته وتقديره، وهو جدير بذلك.. عاش حياته وهو يؤدي خدماته لوطنه في عدة سبل، وعاشها قارئاً ومتتبعاً لكل جديد في دنيا الكتب. وكان متنوع الثقافة لا يقتصر في القراءة على موضوعات دون أخرى، ولذلك كوَّن لنفسه مكتبة كبيرة عامرة بأمهات الكتب واكتسب علماً واسعاً استقاه منها..» بهذه الكلمات قدم الدكتور يعقوب يوسف الغنيم كتابه الجديد الصادر عن مركز البحوث والدراسات الكويتية والذي حمل عنوان «إبراهيم محمد الشطي حياته وكتاباته».

تناول الغنيم في كتابه حياة وسيرة الأستاذ إبراهيم الشطي ومراحل دراسته الأولى وكذلك مرحلة متابعة دراسته في القاهرة حيث ذكر أن دائرة معارف الكويت ارسلته مع عدد من زملائه الطلاب إلى القاهرة لاستكمال تعليمه وقال: إذا أردنا أن نعرف مسيرة الأستاذ الشطي في ذلك البلد العربي فما علينا إلا أن نتصفح مجلة «البعثة» لكي نجد فيها كل ما يطرأ على سيره الدراسي منذ يوم وصوله إلى يوم تخرجه في الجامعة.

وأضاف: قرأت كل ما كتبه من مقالات في مجلة البعثة الكويتية وأعدت اليوم قراءته، وكان لابد لهذا الذي كتبه أن يرى النور مرة ثانية بصورة منفردة لأنه يحوي كثيراً من الأمور التي ينبغي أن نستعيد ذكرها، وأن يطلع عليها الجيل الذي لم يكن له نصيب في قراءتها. وأورد الكتاب ضمن تبويب حمل «الشطي يتحدث عن نفسه خلاصة دقيقة وخالصة لكافة أقوال الأستاذ الشطي، كما تناول الكاتب أيضاً الجانب الشعري في حياة الشطي وقال: الأستاذ إبراهيم الشطي يحب الشعر، ويحفظ منه قصائد كثيرة، ويردد ما يحفظه منها عندما تحين مناسبة، فهو يجيد اختيار الابيات التي تناسب سياق الحديث في المجلس، ويعجبه الشعر الجميل ويثني عليه. ثم انتقل الكاتب بعد ذلك للحديث عن «قالوا وقلت عن الشطي» وقال: نال هذا الرجل محبة الناس بالإجماع لأنه كان يحب كل من اتصل به أو عمل معه أو حتى صادفه في مناسبة من المناسبات التي تجمع الناس، ثم تحدث معه لفترة قد تكون قصيرة وهي كافية لعقد صلة صداقة بينهما بفضل طيبة الأستاذ إبراهيم الشطي اذ كان قلبه يتسع لمحبة الجميع ولم يكن يحمل حقداً على أحد ولم يكن يحسد أحدا على شيء ناله.

واتبع الدكتور الغنيم كتابه بملحق تضمن صوراً لمقالات الأستاذ إبراهيم الشطي في مجلتي (البعثة) و(الايمان) ومحاضرته في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.

وفي الختام قال الغنيم: هذا كل ما أمكن تقديمه عن حياة الأستاذ إبراهيم الشطي وكتاباته. ولكن ليس كل شيء عنه فقد عاش سني عمره وهو ينتج في كثير من المجالات.

