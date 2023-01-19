يزورها للمرة الأولى مجدي صابر: سعيد بتكريمي في الكويت بلد الإنسانية والعطاء

الخميس Al wanees

يزور الكويت حاليا الكاتب الدرامي الكبير مجدي صابر لتكريمه عن مجمل مشواره الفني من قبل هيئة اغاثية دولية والاتحاد الدولي للصحافة العربية وهي الزيارة الأولى له للكويت، حيث يؤكد أنه كان حريصا وشغوفا أن يزور لؤلؤة الخليج فهي بلد عربي عظيم وله الكثير من الأيادي البيضاء على الانسانية ليس في المنطقة العربية فقط ولكن تمتد المساعدات الكويتية الى كل أنحاء العالم، معبرا عن سعادته بتكريمه فيها، مشيرا إلى أن له فيها كثيراً من الأصدقاء والمحبين، مضيفا أنه على الرغم من أن الزيارة تستغرق عدة أيام فقط الا أنني حرصت على زيارة الكثير من الأماكن مثل الأسواق القديمة الشعبية ومنطقة المباركية وأبراج الكويت وغيرها واستمتعت برؤية هذه المعالم كما قضيت ليلة سمر ممتعة في البر.

وحول انطباعه عن الكويت بعد زيارة معالمها يضيف مجدي صابر حقيقة الكويت دولة جميلة وادعة تسير فيها الحياة بهدوء لا صخب فيها كالقاهرة وازدحامها كما أن أهلها أهل كرم وضيافة وود ووجدت الاحتفاء أينما ذهبت فشعرت أنني في جزء اخر من وطني وليس في دولة مختلفة.

عمل إنساني

وحول أحدث رواياته «المخيم» وأعماله الانسانية يقول صابر قبل سنوات طويلة كنت سفيرا لمنظمة اغاثية عالمية وقمت بزيارة بعض الدول التي فيها لاجئون ومشاكل انسانية ومن ضمنها مخيم عين الحلوة في جنوبي لبنان حيث رأيت حياة قاسية جدا لا تليق بالانسانية بأى حال من الأحوال فالفلسطينيون الذين يعيشون فيه ممنوع عليهم أن يشتغلوا خارج المخيم أو يدرسوا في جامعات الى جانب الفقر المدقع علاوة على عدم وجود كهرباء في المخيم والناس يشترون الكهرباء عن طريق التأجير من أشخاص لمدد قليلة وهذه الكهرباء ونقلها عبر أسلاك يدوية بالية تتسبب في مقتل عشرات الأطفال والمسنين فعندما ينزل المطر تهلك هذه الاسلاك وتسقط على الاطفال المارين في الشوارع والأزقة الضيقة لدرجة أنهم يضعون صور الأطفال على الأعمدة التي صعقوا بجوارها فتأثرت جدا وكتبت رواية تدور أحداثها داخل المخيم وترصد هذه المآسي الانسانية وتم نشر هذه الرواية على المستوى العالمي وجلبت تبرعات كبيرة تصل الى مليون دولار تقريبا فتم عمل مشاريع داخل المخيم وانجاز مشروع لتوفير الكهرباء بشكل امن واختفت ظاهرة موت الأطفال أو المسنين إلى جانب توفير مياه نظيفة داخل المخيم وأعتقد أنها أول رواية في العالم كله تكتب خصيصا من أجل عمل انساني ممكن يكون فيه أفلام توثيقية قصيرة حتى أعمال درامية لكن لم يسبق أن تم عمل رواية من أجل جلب المساعدات والعمل الاغاثي ولن أتأخر عن تقديم أي عمل انساني يسهم في التخفيف من معاناة الناس بشكل تطوعي بالكامل.

التعاون درامياً مع الكويت

وحول امكانية التعاون دراميا مع مؤسسات الإنتاج الفنية الكويتية خاصة أن له اسمه الكبير في مجال الدراما يؤكد مجدي صابر أنه يسعد بأي دعوة يتلقاها للتعاون دراميا مع الكويت فالدراما الخليجية باتت موجودة بقوة على الفضائيات الخليجية معبرا عن استعداده التام للتعاون مع تلفزيون الكويت أو شركات الانتاج الفني خاصة أنه تعاون من قبل مع دول عديدة مثل سورية ولبنان والعراق وغيرها فأعماله لم تقتصر على مصر فقط خاصة لو كانت الدراما تدور أحداثها بين مصر والكويت حيث هنا آلاف الحكايات للمغتربين من كل الجنسيات العربية الذين وجدوا في الكويت وطناً ثانياً والعلاقة بين الوطن الأم والوطن الثاني أعتقد تظهر عملاً درامياً ثرياً ودسماً.

ليلة السقوط

وحول أحدث مسلسلاته التي من المتوقع عرضها في رمضان المقبل يضيف مجدي صابر قائلا: سيعرض لي قريبا مسلسل ضخم اسمه «ليلة السقوط» وهو مسلسل عراقي من انتاج قيس الرضواني عن فترة غزو داعش للموصل وهو انتاج ضخم يتناول الكثير من التفاصيل والممارسات الوحشية التي مارسها الدواعش ضد الاهالي.

