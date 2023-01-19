جمال الكعكي «مملكة نساء الملح» تتناول المشكلات والعواقب التي تواجه المرأة العربية

الخميس Al wanees

في روايتها الثانية «مملكة نساء الملح» تسرد الكاتبة جمال الكعبي بعضاً من مشاكل المرأة الشرقية في مجتمع ما زال يكتم صوت المرأة خوفاً على العادات والتقاليد في حبكة تحسب لها ككاتبة بعد روايتها الاولى «غربة الذكريات» والتي تندرج أيضاً في الروايات التحفيزية للمرأة والنهوض دائماً بالعقل والوعي والتعلم من العقبات والتمسك بالعلم للنهوض في المجتمع.

الكاتبة جمال خريجة اعلام لبنانية بدأت الكتابة حديثاً حين وجدت نفسها بعد التفرغ من مشقات العمل ومحاولة تهيئة العائلة ووضعها في المقام الاول.

تحدثت الكعكي عن روايتها «مملكة نساء الملح» التي تتناول الانثى الشرقية بكل المعايير والمشاكل والعواقب التي تواجه المرأة العربية والملح هو كناية عن الصبر، وقالت نحن كإناث في الشرق الاوسط نتجرعه، فنحن مثال للتحمل والصبر، ولدينا قوة التحمل لنواجه جميع المشاكل التي تواجهنا في المجتمع الشرقي.

واشارت إلى ان رواية «مملكة نساء الملح» هي عبارة عن افراد اسرة واحدة وكل واحدة منهن لديها مشكلة تتكلم عنها ومن خلال قصص النساء اللواتي داخل الرواية حاولت ان اطرح الحلول.

وأضافت: اعتمدت في روايتي الاسلوب البسيط الممزوج بالعواطف والاحاسيس القريبة من القارئ والتي تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

ونوهت إلى الرسالة التي ارادت ايصالها من خلال الرواية انصاف المرأة الشرقية وليس بفكرة التحرر أو المساواة بل الانصاف الانساني فالمرأة الشرقية لديها الكثير من الاعراف والتقاليد والعادات السيئة المسيطرة عليها فيها.

وختمت الكعكي بالقول: أهدي الرواية لكل رجل يقف الى جانب المرأة ويدعمها سواء زوجته او والدته او شقيقته واشارت إلى أن الرجل في كتاباتها هو الرجل المتعلم الواعي الذي يفهم طبيعة المرأة ويحترمها ويقف الى جانبها لتكمله ويكملها وهو الزوج والصديق والأخ والأب.

