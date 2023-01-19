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الخميس Al wanees

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الجائزة العالمية للرواية العربية «آي باف»


تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية (آي باف)، والتي تعتبر واحدة من أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، عن القائمة الطويلة للعام 2023، والمكونة من 16 رواية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 24 يناير 2023 وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تكشف الجائزة العالمية للرواية العربية أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة، والذين يتم اختيارهم سنوياً، وتُمنح الجائزة لأفضل رواية في كل سنة حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الرواية العربية المعاصرة، والمساهمة رفع مستوى القراءة للروايات العربية، وكذلك التعريف بها من خلال ترجمة الروايات التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها، ويتم اختيار روايات القائمة الطويلة من بين 124 رواية صدرت بين يوليو 2021 ويونيو 2022.


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