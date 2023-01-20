النائب الأول يعتمد أكبر ترقيات في تاريخ «الداخلية»

وطن النهار

كشفت مصادر امنية لـ «النهار» عن الترقيات التي سوف تطال عدداً كبيراً من رجال وزارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم رجال الداخلية وتحفيزهم لمزيد من العطاء ، وقد اعتمد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أكبر حركة ترقيات في تاريخ وزارة الداخلية إذ انضم 3193 ضابطاً.

تسري قرارات ترقيتهم خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الحالي 2023.

من جهة اخرى، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح امس الخميس بقصر السيف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب د. محمد بن علي كومان، حيث سلم الخالد دعوة لحضور اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقده في العاصمة التونسية في شهر مارس المقبل. ورحب الخالد بالدكتور كومان ، مشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي. ومن جانبه شكر د. محمد علي بن كومان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة على كرم الضيافة وما أبداه من رؤى حول تطوير العمل الأمني العربي المشترك.

