«الإطفاء» أخمدت حريقاً بمحطة كهرباء المطلاع

وطن النهار

تمكنت 3 فرق إطفاء من السيطرة على حريق في محطة تحويل كهربائية رئيسية تابعة لمنطقة المطلاع دون وقوع إصابات تذكر .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزيه فجر يوم امس (الخميس) يفيد باندلاع حريق في محطة تحويل كهربائية رئيسية، وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت مراكز إطفاء المطلاع والجهراء وكاظمة إلى موقع البلاغ وعند الوصول تبين أن الحريق اندلع في محطة تحويل كهربائية رئيسية تابع لمدينة المطلاع، وعلى الفور تم التعامل مع الحادث من قبل فرق الإطفاء من فصل التيار الكهربائي وعزل الحريق وتمت مكافحته وإخماده، ولم يسفر الحادث عن اي إصابات تذكر .

