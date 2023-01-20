الرشيدي: الإرهاب الإلكتروني الأشد فتكاً

وطن النهار

أكد مشاركون في ورشة العمل المشتركة بين الكويت والاتحاد الأوروبي أهمية فهم منصات التواصل الاجتماعي بهدف خلق مجتمع يسوده التسامح ولحمايته من الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية.

وأجمع المشاركون خلال الورشة التي نظمها فريق مكافحة الفكر المتطرف التابع لوزارة الإعلام برعاية وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وتستمر ثلاثة أيام على أهمية التدخل الاستباقي لحماية الدول والافراد من الأعمال الارهابية عبر شبكة الانترنت.

وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الأمن السيبراني في اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد الرشيدي ان الإرهاب الإلكتروني أصبح أكثر فتكا من الإرهاب التقليدي معتبرا ان الحرب الإلكترونية تكلفتها قليلة وخطرها أكبر ومن الممكن أن تدمر الأنظمة الالكترونية للدول.

وشدد على أهمية إنشاء هيئة متخصصة في الحماية من الإرهاب الإلكتروني فضلا عن الوعي بخطر الإرهاب الإلكتروني لردع أي هجمات إلكترونية لاسيما بعد تحول الأنظمة إلى أنظمة رقمية. من جهتها قالت المتخصصة في الإعلام والدعاية الإرهابية بالاتحاد الاوروبي جوليا جياكوملي إن الاتحاد الأوروبي بدء منذ عام 2015 بوضع لوائح وقوانين للحد من انتشار ظواهر العنف ومراقبة المحتويات الإجرامية وحذف المحتوى الداعي للارهاب وبث الكراهية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أنه في عام 2012 تم تجنيد أشخاص لأعمال ارهابية إذ تم استقطابهم عبر الانترنت ما دعى للتوصل إلى اتفاق مع المنصات الإلكترونية لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية والمتطرفة. وذكرت أن بعض الحسابات «تدس السم في العسل» عبر تقديم محتوى مضلل الفهم وعليه يجب العمل على تفكيك الشفرات لردع أي أعمال غير قانونية أو متطرفة.

بدوره قال رئيس مركز مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المحامي سعود المحيش إن الإرهاب ظاهرة فكرية تبث الافكار الهادمة من قبل ضعاف النفس وتطلب الجهد لمعالجة من جذور المشكلة وتقويم السلوك. وأكد المحيش أن الكويت أخذت على عاتقها عهدا للتصدي بكل حزم لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله للمحافظة على أمنها وأمن المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنها تمد يد العون لكل دول العالم لمحاربة هذه الفئة الضالة.

