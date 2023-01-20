سفير تايلند: 70 ألف تأشيرة علاجية للكويتيين

وطن النهار

قال القائم بالأعمال في سفارة تايلند لدى البلاد واتاناشاي نيراندون: إن تايلند قدمت للناس في جميع أنحاء العالم مزيجاً رائعاً من العلاج الطبي والسياحة العلاجية.

واشار خلال «ندوة حول العلاج الطبي والسياحة في تايلند» بالتعاون مع السفارة التايلندية الملكية والقطاع الخاص التايلندي للصحة والعافية، الى أن تايلند هي واحدة من أفضل المراكز الطبية في العالم مع مجموعة متنوعة من المراكز الطبية المتقدمة والخبراء الطبيين المتخصصين والضيافة ذات الشهرة العالمية.

ولفت الى انه يوجد حالياً 59 مستشفى تايلندياً معتمداً من قبل اللجنة المشتركة الدولية أو «JCI» وهو أعلى رقم بين دول آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا ويحتل المرتبة الرابعة في العالم. يضمن الاعتماد أن العديد من المستشفيات التايلندية قد استوفت المعايير الدولية حيث أن «JCI» هي منظمة الاعتماد العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية. واشار الى انه لا توجد إجراءات او شروط صحية تخص الكوفيد للدخول إلى تايلند، لافتا الى ان عدد التأشيرات السياحية والعلاجية التي تم اصدارها للكويتيين قبل الجائحة بلغت نحو 70 ألف تأشيرة ولفت الى التسهيلات التي يتم تقديمها للكويتيين الراغبين في العلاج من خلال معلومات يتم توفيرها عن المستشفيات عبر المكاتب والوكالات المختصة في الكويت وذلك قبل السفر. وذكر ان تايلند تشتهر أيضاً بتخصصنا في علاج الأمراض والأعراض المختلفة، مضيفا «لا توجد أمراض أو أعراض لا يمكن علاجها في تايلند لأن أطبائنا يمتلكون خبرة وتجربة واحترافاً كبيراً في مختلف مجالات العلاج الطبي. تعد تايلند أيضاً موقعاً للعديد من كليات الطب الرائعة في معظم جامعاتنا في جميع أنحاء البلاد والتي أنتجت أجيالاً من الأطباء الجيدين لعقود عديدة والسنوات القادمة». وزاد بالقول: إن قطاع الصحة والعافية ينمو بسرعة في الدولة التي توفر لك أفضل المنتجعات الصحية ومراكز الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية التي تعد جميعها مفيدة لصحتك. سأترك هيئة السياحة في تايلند لتقديمها لكم في الجلسة القادمة.

واضاف: لكل هذا، أدركت الحكومة التايلندية جيداً نقاط القوة في قطاعنا الطبي وعززت السياحة الطبية باعتبارها واحدة من «المحرك الجديد للنمو» في البلاد وستستعد لجعل تايلند المركز الطبي للعالم تحت الاستراتيجية الوطنية لتايلند كمركز طبي دولي، 2017 - 2026. وتابع تتطلع السفارة الملكية التايلندية وكذلك هيئة السياحة التايلندية ومكتب دبي والشرق الأوسط، كجزء من الحكومة التايلندية التي تهتم ببناء علاقات جيدة بين تايلند والكويت، إلى التعاون بين البلدين في هذا القطاع.

واشار الى ان الكويت ومملكة تايلند اقامتا العلاقات الدبلوماسية في 14 يونيو 1963 موضحا ان هذا يمثل علامة فارقة في علاقات البلدين.

