«السكنية»: خريطة طريق لإتمام التحول الرقمي للمؤسسة

وطن النهار

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من عقد ورشة عمل «مبادرة مسار» التي ينفذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مايكروسوفت بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف أحمد الهداب ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د. عمار الحسيني ونواب المدير العام بالمؤسسة وممثلي القطاعات وفريق عمل تكنولوجيا المعلومات ومستشاري مايكروسوفت.

وصرحت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات امينة العوضي ان هذه الورشة جاءت استكمالا للحملة التي اطلقها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي تخص التحول الرقمي الكامل حيث تعمل على بناء خريطة طريق ووضع مسار لمدة خمس سنوات للتحول الرقمي للجهات الحكومية بناء على اختصاصات كل جهة واولوياتها.

وأضافت: تهدف مبادرة مسار للاطلاع والاستفادة من تجارب الجهات والمؤسسات الأخرى في التحول الرقمي لجميع القطاعات وايضا اقتراح مبادرات ومشروعات حسب أولويات الجهة كما تهدف لتقييم الوضع الحالي للجهة من ناحية التحول الرقمي والمساعدة في تحديد جدول زمني للمبادرات والمشروعات المقترحة وتحديد أولويات واحتياجات الجهة والفوائد المتوقعة من التحول الرقمي بالاضافة إلى اقتراح آلية تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشروعات المعتمدة.

وقد تم خلال الورشة تعريف المتدربين بالرؤية والاستراتيجية الرقمية والاولويات وتجارب الدول الاخرى في التحول الرقمي والاهداف والفائدة من هذا التحول كما بينت الوضع الرقمي الحالي من مبادرات والخدمات وكيفية مواجهة التحديات الحالية في هذا الشأن كما تم عمل عصف ذهني للمشاركين واختبار عملي للجهة المشاركة وعرض ما توصلت اليه من خلال رؤيتها المستقبلية للعمل والاحتياجات المطلوبة للتحول الرقمي.

