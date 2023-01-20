البغلي: «المكشات» لدعم المزارع الكويتي والأسر المنتجة

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، أن مشروع «المكشات» يهدف إلى دعم المزارع الكويتي والاسر المنتجة واعطاء الشباب فرصة للابداع، موضحة أن المشروع ناجم عن تعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشارت البغلي في تصريح لها، أن الشباب الوطني ابدع في تصميم مشروع المكشات، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشؤون بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية.

من جانب آخر، هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية، منتسبي الوزارة بمناسبة ايداع البدل النقدي للاجازات في الحسابات البنكية للمستحقين.

وكان قد أكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز ساري، ان الانتهاء من صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات المستحقة لجميع موظفي الوزارة المتقدمين بطلبات الصرف وفقاً للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ايداع المبالغ في حسابات الموظفين البالغ عددهم 2146 موظفا وموظفة بعد ان تمت مراجعتها والتدقيق عليها، مثمنا في نفس الوقت جهود العاملين بالقطاع المالي والاداري في اطار حرص وزارة الشؤون على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن سرعة صرف البدل النقدي للموظفين، متمنياً التوفيق لجميع الموظفين والعاملين بالوزارة.

